SOCIEDAD
José Elías, empresario: "La solución para que la gente abandone la ciudad y se traslade a los pueblos es bastante sencilla"
El dueño de La Sirena mostró su malestar a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter
Siempre está el debate sobre qué se puede hacer para frenar la España vaciada. Este fenómeno está provocado por la desigualdad de oportunidades, la falta de relevo generacional, la escasez de servicios públicos y el aislamiento en materia de transporte y conectividad, además de la pérdida de patrimonio cultural y biodiversidad.
Una de las personas que ha querido compartir su punto de vista al respecto fue José Elías, propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables, a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter. En primer lugar, compartió que visitó un pueblo de la España vaciada, donde "no pude ni tomarme un café", pues no había ningún bar, pero tampoco tiendas y "con apenas 50 habitantes".
El empresario reflexionó que viendo el panorama actual en estas localidades es muy difícil que la gente se vaya de las ciudades. El principal problema que destacó es que "no pensamos en dónde van a trabajar". Por ello, Elías expuso que "quizá lo que habría que intentar es ofrecerles una salida laboral y habitacional".
Comparó esta situación con cuando invitas a tus amigos a comer un sábado: "No puedes hacerlo si no has pasado antes por el supermercado".
Tiene claro que para que la gente se mueva de los pueblos hace falta un plan global: una salida laboral de verdad, una vivienda digna y cierto nivel de ocio. "No puedes pedirle a nadie que se vaya a trabajar a un sitio donde no hay ni un bar", destacó.
"Si queremos descongestionar las capitales, la solución no es seguir apretándonos y pagando alquileres prohibitivos", indicó en la red social de Elon Musk.
El dueño de La Sirena aseguró que "trabajo y casa tienen que ir de la mano en el mismo proyecto", pues "si no empezamos a ofrecer ese pack, seguiremos quejándonos de que los pueblos se mueren"
Por último, confesó que "el empleo rural se soluciona creando entornos donde una persona pueda construir su vida".
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