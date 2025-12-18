José Elías, empresario: "Esta es la peor estrategia que he probado nunca"

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.

La última opinión que ha compartido el empresario gira en torno a la mentalidad de los emprendedores, a partir de su experiencia en el sector: si conviene ser agresivos o calmados a la hora de tomar decisiones. Elías ha reconocido que "he robado clientes y comerciales a mi competencia", aunque tiene claro que "es la peor estrategia que he probado nunca".

Cuando empezó en el sector, Elías pensaba que era la mejor opción y la llevó a cabo en varias ocasiones, ya que creía que era la única forma de crecer. Sin embargo, estaba totalmente equivocado: "Me di cuenta de que ser tan agresivo, a medio plazo, va fatal".

"No me voy a tirar flores ni a decir que soy un santo. Todo el mundo ha dejado algún muerto por el camino. Yo el primero. Pero mi razonamiento ha cambiado mucho con los años", ha destapado en la red social de Elon Musk.

El dueño de La Sirena ha revelado que su mentalidad ha cambiado: "Prefiero ir tranquilo". El motivo que ha otorgado es que "he entendido que no todo el mercado tiene que ser mío y que no pasa nada si al de al lado le va bien".

También, ha señalado que "si puedes evitar la guerra, evítala: empatiza con tus proveedores, llega a acuerdos con tus competidores y entiende que hay sitio para todos".

Por último, el multimillonario ha alzado la voz para exponer que "no hace falta ser un cabrón para tener éxito en los negocios".