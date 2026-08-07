José Elías, multimillonario: "A partir de los 44 años, el cuerpo se te va relajando y vas perdiendo la energía que te da la testosterona"

José Elías (Badalona, 1976) es uno de los empresarios catalanes más conocidos del momento. El emprendedor de 49 años es fundador y socio mayoritario de la compañía energética Audax Renovables, labor por la que recibió el premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cataluña.

Posteriormente, el empresario se convirtió en el único accionista y propietario de la cadena de congelados española La Sirena. En los últimos años, José Elías ha ganado popularidad en redes sociales por compartir su experiencia como empresario de éxito, haciendo recomendaciones a otros emprendedores en base a su trayectoria profesional.

José Elías, empresario, en su cuenta de YouTube / YOUTUBE

El badalonés forma parte del pódcast 'Búscate la vida', un programa que comparte junto a su socio Eric Ponce. Durante uno de los episodios, los empresarios hablaron con Joan Pradells, culturista profesional y creador de contenido. En un momento de la charla, Elías compartió su experiencia con la terapia de remplazo de testosterona (TRT).

"A mí el médico me lo ha hecho bastante bien porque él te hace una analítica, te hace seguimiento mensual y cada tres meses analítica. Él lo que hace, y me ha molado la idea, es que la testosterona va en pomada. Ni inyección ni nada. Por la mañana y por la noche te haces un friegue en las partes", detalla el catalán.

José Elías, en Atresmedia / Antena 3

Por su testimonio, Elías está satisfecho con el tratamiento: "Llevo un par de semanas en las que he empezado a tener más actividad. Más allá del tema sexual, que también, ya que te mejora un poco la libido, tengo como más actividad mental. Mucho más activo".

Aunque reconoce que no tiene mucha experiencia en este campo, su primera impresión es positiva. "Se trata más de vivir más los años como si tuvieras veinte, que usarlo como un antiedad. Dicho esto, no tengo mucha experiencia con esto del TRT, pero lo he hecho dos veces y la sensación es guay porque vuelves como a tener un poco la actividad que tenías antes", explica.

"Más allá de la actividad mental del curro, o sea, por ejemplo, en julio me daba mucha pereza ir al gimnasio y ahora me apetece. Es como que vuelves a tener ganas por las cosas, ilusión", detalla a sus compañeros. A este respecto, Elías comentó en una entrevista que a partir de cierta edad se experimenta un cambio en el organismo.

"A partir de los 44 el cuerpo, tío, como que se te va relajando, va a morirte ya, tío, o sea, tú a partir de 44 el cuerpo piensa, tú ya no eres macho alfa, vete relajando, sabes, y entonces vas perdiendo energía y tal, y la energía te la da básicamente la testosterona", reconocía el empresario. En todos los casos, consulta siempre con tu médico antes de iniciar cualquier tratamiento.