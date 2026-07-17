José Elías, empresario, opina sobre la gestión de las pensiones en España: "No me cuadran los números"

José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.

Uno de los temas que más preocupa a la sociedad española es la gestión que se está llevando a cabo de las pensiones. Sobre este asunto se pronunció el dueño de La Sirena en el pódcast 'Búscate la vida', donde se mostró muy crítico con la situación, especialmente por los problemas que podrían surgir dentro de unos años.

En primer lugar, el fundador de Audax Renovables expuso que "creo que nos vamos a ir a la put*a mierda. O sea, a mí cuando me dicen: 'No, España va bien'. Yo soy claro y les digo: 'No sé dónde lo miráis porque a mí no me cuadran los números'".

Los cambios que se están llevando a cabo para mejorar las condiciones de las pensiones tampoco le convencen: "No me cuadran los números y no creo que tampoco los cambios que vayan a venir ahora vayan a cambiar el panorama".

En ese instante, el dueño de La Sirena compartió los problemas a los que se va a enfrentar España: "Creo que alguien debería mirar a largo plazo qué va a pasar aquí. O sea, yo tengo muy claro que de aquí a 15 años la gente va a tener un lío con las pensiones, lo tengo clarísimo".

Sobre la posibilidad de que haya un cambio en la presidencia del Gobierno de España tras las próximas elecciones, Elías fue sincero: "Tengo muy claro que los que vengan ahora o los que están, no van a saber solucionar el problema de la vivienda, eso lo tengo clarísimo".

"Y tengo muy claro que un tío que no se haya comprado una casa o una vivienda con 55 años está muerto y condenado a la pobreza más radical a partir de los 67. Bueno, ahora dicen que nos vamos a jubilar a los 73, ¿no?", comentó.

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No es la primera vez que el fundador de Audax Renovables se pronuncia sobre la gestión de las pensiones en España, pero tiene claro que se trata de un asunto muy preocupante y que gran parte de la sociedad española no es consciente de las consecuencias que podría acarrear dentro de unos años.