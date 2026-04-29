José Elías, empresario, sobre las nuevas generaciones: "Están destinadas a hacer grandes cosas"

José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.

Uno de los últimos temas que trató en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, fue sobre las nuevas generaciones. El dueño de La Sirena empezó diciendo que "no hay que menospreciarlas, pues están destinadas a hacer grandes cosas".

El empresario no dudó en expresar una idea compartida por la mayoría de las personas: "Mucha gente no cree en los jóvenes de hoy en día. Se piensan que esto les viene grande y que no van a dar la talla".

Sin embargo, él no piensa lo mismo: "Yo creo que van a ser tremendamente disruptivos". Aunque, quiso matizar que "es verdad que ahora mismo tienen un problema de actitud, pues tienen poco esperanza en su propio futuro, les falta encontrar un foco claro y necesitan ser más ambiciosos".

Asimismo, el dueño de La Sirena avisó a los españoles: "Cuidado con subestimar la tecnología que traen bajo el brazo". Por esta razón, compartió un ejemplo del pasado, especialmente durante la "época de lo caballos".

"Tú podías ser el tío que mejor llevaba las riendas, el que corría más rápido de toda tu ciudad. Pero de repente, en una generación y media, las calles se llenaron de coches. Por muy bueno que fueras con el caballo, no tenías nada que hacer contra un motor", compartió en la red social de Elon Musk.

Tiene claro que "algo parecido está pasando ahora", debido a que "estamos juzgamos a los jóvenes porque no saben montar a caballo como nosotros, pero es que ellos vienen a conducir coches".

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Por último, reconoció que gracias a la nueva tecnología "van a hacer que la humanidad avance a pasos agigantados". Un factor clave para que la sociedad siga avanzando día a día.