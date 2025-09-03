Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Vivienda

José Elías, empresario multimillonario: "Tener una segunda residencia es una gilipollez"

El presidente de Audax y La Sirena habla con Jordi Wild en el podcast 'The Wild Project'

José Elías, sobre el salario en España

José Elías, sobre el salario en España / X

Lola Gutiérrez

José Elías se ha convertido en toda una eminencia sobre economía y gestión empresarial. 

El presidente de Audax Renovables, entre otros negocios de éxito como los supermercados La Sirena, ha conseguido forjar su imperio empresarial en España desde la nada.

El multimillonario se ha convertido en ahora un referente para todos los que quieren emprender un nuevo negocio. Siempre que asiste a un pódcast, este se suele llenar de miles visitas en cuestión de horas.

En una de sus últimas visitas al famoso The Wild Project, el pódcast de Jordi Wild -con casi siete millones de suscriptores a finales de agosto-, Elías explicó por qué para él no tiene sentido tener una segunda residencia: "Tengo una única casa, llegué a la conclusión de que tener una segunda residencia era una gilipollez".

"¿Para qué voy a tener una segunda residencia?"

Elías cuenta que, cuando quiere ir a un sitio, apuesta por la hostelería, en vez de adquirir una propiedad en un sitio que le guste mucho: "Yo, cuando quiero ir, voy y pago el hotel", confiesa.

"Me encanta Andorra, me encanta Formentera... Me he propuesto estos 10 o 15 años viajar como un cabrón con mi familia".

El empresario explica que tiene solo su casa, con la que se ha gastado dinero en arreglar: "Es chula, sí. Tengo cine, una piscina de 50 metros... tiene unos 500 metros cuadrados. Me compré una finca de 41 hectáreas".

Noticias relacionadas y más

"Yo me separé, tengo mis hijos y mi novia y hago ahora tres viajes al año, pero digo, '¿para qué voy a tener una segunda residencia?'", le explica a Jordi Wild.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': 'Decidimos que sí que podíamos
  2. Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: 'Está tieso
  3. Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: 'Es la mitad de lo que era
  4. Gabriel Rufián dicta sentencia sobre lo que ocurrió en la entrevista de Pedro Sánchez
  5. Un cerrajero alerta de la poca seguridad que ofrece este tipo de cerraduras muy habituales en España: 'Yo de vosotros cambiaría el bombín cuanto antes
  6. Sale a la luz la opinión de Isabel Pantoja sobre la expareja de Kiko Rivera
  7. La irreverente declaración de la rapera Cardi B ante un juez en EE.UU. que ya es viral: 'Le estaba llamando zorra
  8. El herido del accidente del derbi recibe el alta después de cuatro meses

¿Puede heredar tu perro? Todo lo que debes saber sobre los derechos de tu mascota

¿Puede heredar tu perro? Todo lo que debes saber sobre los derechos de tu mascota

Gonzalo Bernardos tira de ironía con Afra Blanco: “¿No tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad?”

Gonzalo Bernardos tira de ironía con Afra Blanco: “¿No tienes dinero para comprarte una vivienda, ¿verdad?”

Vox prepara el asedio a todos los centros de Murcia que acogen extranjeros

Vox prepara el asedio a todos los centros de Murcia que acogen extranjeros

Gonzalo Bernardos, economista catalán, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: "Vale ya con la productividad..."

Gonzalo Bernardos, economista catalán, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: "Vale ya con la productividad..."

Aviso de la Seguridad Social: este es el error que cometen todos los parados que les dejará sin Ingreso Mínimo Vital

Aviso de la Seguridad Social: este es el error que cometen todos los parados que les dejará sin Ingreso Mínimo Vital

El secretario de Defensa de EEUU, tras hundir la narcolancha: “Trump está dispuesto a atacar de formas que no se han visto”

El secretario de Defensa de EEUU, tras hundir la narcolancha: “Trump está dispuesto a atacar de formas que no se han visto”

Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista

Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista

Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites

Cambio clave en ayudas sociales: Cómo pasar del subsidio del SEPE al Ingreso Mínimo Vital sin trámites