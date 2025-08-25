Suscripción

José Elías, empresario multimillonario: "Tener una segunda residencia es una gilipollez"

El presidente de Audax y La Sirena habla con Jordi Wild en el podcast 'The Wild Project'

José Elías, sobre el salario en España

José Elías, sobre el salario en España / X

Lola Gutiérrez

José Elías se ha convertido en toda una eminencia sobre economía y gestión empresarial. El presidente de Audax Renovables, entre otros negocios de éxito como los supermercados La Sirena, ha conseguido forjar su imperio empresarial en España desde la nada.

El multimillonario se ha convertido en ahora un referente para todos los que quieren emprender un nuevo negocio. Siempre que asiste a un pódcast, este se suele llenar de miles visitas en cuestión de horas.

En una de sus últimas visitas al famoso The Wild Project, el pódcast de Jordi Wild -con casi siete millones de suscriptores a finales de agosto-, Elías explicó por qué para él no tiene sentido tener una segunda residencia: "Tengo una única casa, llegué a la conclusión de que tener una segunda residencia era una gilipollez".

"¿Para qué voy a tener una segunda residencia?"

Elías cuenta que, cuando quiere ir a un sitio, apuesta por la hostelería, en vez de adquirir una propiedad en un sitio que le guste mucho: "Yo, cuando quiero ir, voy y pago el hotel", confiesa.

"Me encanta Andorra, me encanta Formentera... Me he propuesto estos 10 o 15 años viajar como un cabrón con mi familia".

El empresario explica que tiene solo su casa, con la que se ha gastado dinero en arreglar: "Es chula, sí. Tengo cine, una piscina de 50 metros... tiene unos 500 metros cuadrados. Me compré una finca de 41 hectáreas".

"Yo me separé, tengo mis hijos y mi novia y hago ahora tres viajes al año, pero digo, '¿para qué voy a tener una segunda residencia?'", le explica a Jordi Wild.

Con una casa basta cuando entiendes que el valor real está en cómo vives, no en cuántas propiedades tienes”, explica Elías.

