José Elías, empresario multimillonario, revela su método para ser más productivo: "Tienes que seguir esta regla"

José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables y de La Sirena, además de accionista en otras compañías. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha acumulado un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con una fortuna superior a los 600 millones de euros.

Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes aspiran al éxito empresarial. En los últimos años se ha consolidado como 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y comparte reflexiones sobre economía a través de sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones en la red social X (antes Twitter), Elías ha reflexionado sobre la gestión del trabajo y la productividad, poniendo el foco en un problema habitual en entornos laborales: la saturación de tareas.

Su mensaje arranca con una idea contundente: "Si tienes una lista +20 tareas, no harás ninguna. Tienes que seguir la regla del medio folio", un sistema que busca reducir al mínimo las listas de tareas para evitar el bloqueo mental.

El empresario relata que su equipo se saturaba con "listas interminables de tareas", hasta que les obligaba a reducirlas hasta quedarse únicamente con seis tareas prioritarias.

El empresario describe ese proceso como una auténtica "catarsis" para su equipo, ya que implicaba tachar todo lo demás, incluso con la sensación inicial de que parte del trabajo podía quedar sin hacer. Sin embargo, afirma que esa acción es esencial para avanzar faena.

En su reflexión, José Elías va más allá y afirma que el exceso de tareas genera un bloqueo mental: "Si tienes 20 cosas en la cabeza, vas picando de todo un poco para intentar llegar a todo. Al final del día sientes que has trabajado mucho pero no has terminado nada".

El empresario añade que su método se basa en una norma sencilla: coger medio folio, escribir seis tareas numeradas y no añadir ninguna nueva hasta haber completado alguna de las anteriores. Afirma que él mismo aplica este sistema en su vida diaria para planificar mejor sus jornadas.

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José Elías tiene muy claro que la productividad no depende de hacer más, sino de hacer menos y mejor: "Es mejor avanzar un poco cada día que quedarte parado por querer hacerlo todo a la vez".