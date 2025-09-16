José Elías, empresario multimillonario: "La primera vez que me arruiné tenía 23 años"

José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables, de La Sirena, además de accionista en otras compañías. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Son muchas las personas que intentan seguir sus pasos, ya que aspiran a lograr el mismo éxito y reunir una gran fortuna. Es por ese motivo que Elías se ha convertido en 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y publica vídeos en sus redes sociales.

Hace unos días el multimillonario confesó que cayó en la ruina y que perdió mucho dinero: "La primera vez que me arruiné tenía 23 años. Fue cuando murió mi padre y me di cuenta de que no tenía ni idea de dirigir una empresa".

Elías contaba con 50 trabajadores y, al no tener experiencia, acabó totalmente arruinado: "No sabía de lo que iba, y después me resurgí y cuando me arruiné con 33 años, que fue por la crisis del 2008, ahí sí que tenía conocimientos".

El empresario de Badalona aseguró que en ese momento ya lo tenía "bien armado", pero aun así se vio obligado a cerrar la empresa.

José Elías tenía claro que no quería deber dinero: "Si le dejaba un duro a deber a los bancos me iban a joder la vida. Y a la Seguridad Social y a Hacienda. No podía dejar de deber".

El multimillonario explicó que se encargó de pagar lo que tenía pendiente: "Me ocupé de que las cosas que tenía que pagar, las pagara. Hubo cosas que se pagaron y otras que no, pero si dejas a deber a un banco, te pone la crucecita y no levantas cabeza en tu puñetera vida".