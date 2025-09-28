ECONOMÍA
José Elías, empresario multimillonario: "Me he dado cuenta de que el dinero ya no es garantía de nada"
El dueño de La Sirena ha compartido una nueva reflexión en X, antes Twitter
José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.
Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.
Una de las últimas opiniones que ha compartido el empresario se refiere a las dificultades que se enfrenta al contratar personal y lograr que el talento permanezca en la empresa, debido a que "ofrecer un sueldazo ya no te asegura tener al mejor talento en tu equipo".
El multimillonario tiene claro que "el dinero ha perdido su poder de seducción", por esta razón no duda en decir que "el dinero ya no es garantía de nada", pues la gente empieza a valorar más el "tiempo".
La mayoría de los ciudadanos españoles "prefieren un fin de semana tranquilo con su familia que un sueldazo, si eso significa vivir para trabajar y estar todo el día pendiente al teléfono".
El dueño de La Sirena reconoce que lo que la gente busca en el trabajo es "reconocimiento, motivación, tener flexibilidad para conciliar o viajes", entre otras cosas. Por ello, señala que ya no es "necesariamente un buen sueldo".
Esta situación le parece totalmente adecuada, ya que lo más importante es que el empleado esté motivado y feliz. Eso hará que rinda mucho más en la empresa, en comparación con alguien que solo trabaja por el dinero.
El empresario explica que "tengo puestos de trabajo bien pagados en los que me cuesta encontrar gente", ya que es más importante ofrecer un buen ritmo de vida que soltar pasta, pues es insuficiente para retener talento.
