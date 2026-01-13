José Elías, empresario multimillonario: "Siempre explico mi regla del 3-6-12"

José Elías es un empresario multimillonario, presidente de Audax Renovables y de La Sirena, además de accionista en otras compañías. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha acumulado un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 79 de la lista Forbes, con una fortuna superior a los 600 millones de euros.

Su trayectoria lo ha convertido en un referente para quienes aspiran al éxito empresarial. En los últimos años se ha consolidado como 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y comparte reflexiones sobre economía a través de sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones en la red social X (antes Twitter), Elías ha vuelto a captar la atención de miles de usuarios con un mensaje centrado en la importancia de la estabilidad económica antes de invertir.

El empresario advierte de que "antes de invertir, tienes que asegurarte de poder sobrevivir", y que para ello es necesario construir una base sólida que permita afrontar imprevistos sin poner en riesgo la tranquilidad personal y familiar.

"Ganar dinero es fácil, pero perderlo lo es más", advierte el multimillonario, que considera que uno de los errores más habituales es lanzarse a invertir sin un colchón de seguridad.

El empresario asegura que siempre explica su regla del "3-6-12", que se trata de un método sencillo que "la mayoría se salta" y que se basa en crear un colchón económico por etapas.

El primer objetivo es ahorrar lo suficiente para cubrir tres meses de gastos esenciales y mantener ese dinero en un lugar seguro y sin riesgo. A partir de ahí, el siguiente paso es ampliar esa reserva hasta seis meses y, finalmente, alcanzar el colchón de un año completo con gastos cubiertos.

Solo cuando se alcanza ese nivel de tranquilidad financiera, José Elías considera que tiene sentido buscar mayor rentabilidad: "Solo cuando llegas ahí tiene sentido hablar de riesgo. La prioridad es asegurarte de que, pase lo que pase, tú y los tuyos estáis protegidos. Primero busca tu tranquilidad. Luego ya te preocuparás de hacerte rico".