José Elías, empresario multimillonario, confiesa cómo salió de la ruina: "Me di cuenta de que no tenía que..."

Uno de los secretos más codiciados en la actualidad son las recetas que han seguido algunos empresarios para llegar al éxito. Algunos mantienen el misterio bajo llave, mientras que otros hablan abiertamente de ello en más de un espacio público.

Ese es el caso de José Elías, empresario multimillonario conocido por liderar importantes proyectos en el sector energético, quien no se corta en compartir sus mejores consejos a través de sus redes sociales, especialmente Linkedin.

Hace tan solo unos días, el catalán planteó su punto de vista sobre cómo el exceso de liquidez puede afectar negativamente al rendimiento de una empresa. Publicación que le llevó a protagonizar varias portadas gracias a sus convicciones consideradas, por algunos medios, como "atípicas".

"Cuando hay mucho dinero en la cuenta, la empresa empieza a ir peor. Te relajas. Pierdes el foco. Y empiezas a gastar en cosas que no deberías”, asegura Elías.

Ahora, el multimillonario se ha sentado junto al emprendedor Eric Ponce en el plató de 'Búscate la vida', podcast de YouTube en el que, entre otros temas, se ha pronunciado sobre cómo pudo sacar la empresa a flote en su peor momento.

El secreto para salir de la ruina

“Salí de la ruina porque me di cuenta de que no tenía que dejar enganchados a los bancos y porque cerré sin maldad”, explica José Elías sobre el momento más oscuro de su carrera como emprendedor.

Además, no ha dudado en sincerarse sobre el proceso, al que califica como "políticamente incorrecto". "Yo hice las cosas bien y acabé cerrando más o menos bien. Hay gente que cierra con maldad. Dejé a gente tirada, sí, pero intenté ser lo más justo posible", añade.

Entonces, ¿cuál fue la clave para poder revivir? Un sistema financiero poco común: sin préstamos bancarios ni líneas de crédito que comprometieran su viabilidad a largo plazo. “Como no tenía deudas con los bancos, porque no había préstamo, no les debía nada y pude salir. Pude sobrevivir gracias a que no tenía deudas de préstamos”, termina confesando Elías.