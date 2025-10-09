José Elías, empresario, sobre la motivación de los emprendedores: "Dejemos de vendernos la moto"

El empresario José Elías se ha convertido en uno de los emprendedores más populares de España. En los últimos años, el propietario de Audax Renovables y La Sirena, ha aumentado su presencia en medios de comunicación y redes sociales, compartiendo su visión sobre los negocios.

Recientemente, José Elías ha compartido una reflexión sobre la motivación de los emprendedores para arriesgar su capital y fundar una empresa: "Todos estáis aquí por egoísmo", anuncia en la publicación.

"Y no pasa nada por reconocerlo. Ningún emprendedor estaba allí para arreglar la sociedad. Y tú, si eres emprendedor, seguramente tampoco", añadía en redes sociales.

En este contexto, el empresario reflexiona sobre la naturaleza del egoísmo: "Estás emprendiendo para evolucionar TÚ. Para crecer. Para triunfar. Para conseguir lo que quieres. Y, si con eso se arregla la sociedad, pues mejor que mejor".

"Pero eso no te hace mala persona, te hace humano", sentencia el catalán. De hecho, José Elías utiliza su trayectoria como ejemplo: "Yo, sin ir más lejos, soy la pura imagen de ese egoísmo que te digo".

"Soy un tío de barrio, vengo de una familia humilde y he conseguido triunfar en los negocios. Soy exactamente lo que te han dicho toda la vida que no puede existir en este país. Y por lo que mucho lucháis", detalla sobre su carrera.

El badalonés señala que esta es la motivación real de los emprendedores, y que no sucede nada por aceptarlo. Además, ha terminado su comunicado enviando un mensaje: "Dejemos de vendernos la moto con discursitos bonitos sobre cambiar el mundo y ayudar a los demás".

"Primero tienes que ayudarte a ti. Primero tienes que evolucionar tú. Primero tienes que triunfar tú. Cuando tenemos esto, es más fácil montar empresas para cambiar la sociedad", sentencia José Elías.