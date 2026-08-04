SOCIEDAD
José Elías, empresario: "El mayor error al emprender es contratar a gente que piensa y hace exactamente lo mismo que tú"
El dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión a través de su cuenta de Instagram
José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.
Ayer, el dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 650 mil seguidores.
El empresario empezó diciendo que "el mayor error al emprender es contratar a gente que piensa y hace exactamente lo mismo que tú", por lo que es clave "no buscar a un clon en tu socio".
Por esta razón, el presidente de Audax Renovables comentó que "si tu socio y tú sabéis hacer exactamente lo mismo: sobre uno", debido a que "si los dos miráis al mismo sitio, nadie está cuidando la espalda del negocio".
El empresario no dudó en desvelar que el equilibrio real funciona de esta manera: "Si tú vendes, él tiene que gestionar. Si tú creas el producto, él tiene que salir a la calle a venderlo".
"Los negocios no crecen por tener más talento, crecen porque los talentos no se pisan entre sí", señaló el propietario de La Sirena. Por ello, tiene claro que es fundamental "definir las áreas desde el primer día".
Asimismo, el presentador del pódcast 'Búscate la vida' aseguró que "si hay dos capitanes en un mismo barco se puede hundir el doble de rápido".
El principal motivo que destacó es que "si no hay un reparto claro de quién toma las decisiones finales en cada área, el negocio se estanca en discusiones". Por último, concluyó diciendo que "los socios no están para hacerse compañía, están para cubrirse los puntos ciegos".
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