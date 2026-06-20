SOCIEDAD
José Elías, empresario, sobre cuál es el mayor activo que tienen los jóvenes: "No perdáis el tiempo"
El dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión a través de su cuenta de X
José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.
Uno de los últimos temas que abordó en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, fue cuál es el mayor valor con el que cuentan los jóvenes. "De los 18 a los 30 años tienes el mejor activo que vas a tener en tu vida: el tiempo para estrellarte y aprender", afirmó.
El gran problema que detecta es que "a mucha gente joven parece que le hayan puesto un antídoto contra las ganas de comerse el mundo", algo que no entiende de ninguna de las maneras, pues la motivación es la clave para crecer profesionalmente en todos los ámbitos.
El objetivo que tiene el dueño de La Sirena "es quitaros ese antídoto y que os pique la misma víbora que me picó a mí. Me da exactamente igual lo que hagáis: hacer FBA, dropshipping, vender cromos o montar eventos para los colegas".
No dudó en reconocer que los jóvenes deben espabilar "ya", pero advirtió de que "no te vas a hacer rico a la primera, pero es que da lo mismo". Para él, lo más importante es "empezar a abrir puertas y, así, empezar a moverte".
El empresario expuso que "de los 20 a los 30 años te puedes estampar dos veces", aunque ya de los 30 a los 40 años cambia el contexto, pues manifestó que es un tiempo en el que "tienes que encarrilar el negocio". A partir los 40 años, el dueño de La Sirena confesó que "te toca disfrutar de lo que has montado" y ya sin preocupaciones hasta la jubilación.
Por otra parte, reconoció que "hoy en día van diez años por delante de lo que íbamos nosotros", por lo que "tienen la oportunidad de empezar antes y de fallar más rápido".
El último consejo que dio es que es esencial no perder el tiempo: "Estamparos ahora que podéis, que a partir de los 40 lo que toca es disfrutar".
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