José Elías, empresario: "No entiendo la seguridad de trabajar para otro, ya que si el barco se hunde..."

El dueño de La Sirena ha compartido una nueva reflexión en X, antes conocido como Twitter

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.

La última opinión que ha compartido el empresario se refiere a la sensación de seguridad que tienen la mayoría de los trabajadores españoles al trabajar para otras personas: "Si el barco se hunde, eres el primero en salir".

"Hay un dicho que dice que el capitán es el último en abandonar el barco. Pero mucha gente vive con la falsa ilusión de que ser empleado es lo más estable", ha compartido en la red social de Elon Musk.

Asimismo, ha reconocido que trabajar para otros no es nada estable, pues "si la empresa va mal, el capitán será el último en saltar. Pero tú no. Tú sales antes que nadie". Además, ha dejado claro que quedarte trabajando "no va a depender de ti".

Desde su punto de vista, ha señalado que "yo me siento cómodo con mis decisiones y prefiero que las consecuencias, sean buenas o malas, dependan exclusivamente de lo que yo hago", lo que no sucede cuando trabajas para otro.

Dio tres razones. La primera de ellas es que "estás en manos de lo que decida esa persona". La segunda es que pierdes la capacidad de reacción ante los problemas, y la última es que "tu estabilidad depende de la destreza de otro". Son unas situaciones en la que no se querría ver en ninguna de las situaciones: "No quiero esa supuesta seguridad".

"Si el barco se hunde, que sea porque yo no supe navegarlo, no porque otro decidió que yo sobraba", concluyó en X.

José Elías, empresario: "No entiendo la seguridad de trabajar para otro, ya que si el barco se hunde..."

