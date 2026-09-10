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ECONOMÍA

José Elías, empresario: "La clave para saber cómo va tu empresa es preguntarle a la persona de la limpieza. Será el feedback más sincero"

El dueño de La Sirena compartió la siguiente reflexión a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter

El nuevo consejo de José Elías, empresario, en X

El nuevo consejo de José Elías, empresario, en X / Atresmedia

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.

Ayer, el dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, donde cuenta con más de 45 mil seguidores. El empresario habló sobre cuál es la clave para saber cómo funciona una empresa y tiene claro que hay que preguntarle a la persona de la limpieza, debido a que "será el feedback más sincero".

El presidente de Audax Renovables no dudó en reconocer que "la información sincera nunca se recoge en los altos despachos". El principal motivo que otorgó fue que "allí arriba todo llega filtrado". Sin embargo, la realidad es completamente distinta: "Tú lo que necesitas es la verdad pura y dura, y esa verdad solo se encuentra en los puestos básicos".

"El que mejor te explica lo que falla es el de la limpieza. Te lo dice todo y sabe perfectamente lo que pasa", comentó en la red social de Elon Musk.

El dueño de La Sirena puso como ejemplo tres casos sobre la información que te puede llegar a dar una persona que trabaja en la limpieza: "Quién viene cada día tarde, quién pone buena cara al cliente, pero luego es un borde y quién la está liando dentro del trabajo y enturbia el ambiente".

El empresario quiso remarcar que "te sueltan las cosas sin filtros y te avisan rápido de si el negocio no arranca o si se va la mierda". Una información más que necesaria, especialmente para todas aquellas empresas que empiezan desde cero.

José Elías, en Atresmedia

José Elías, en Atresmedia / SPORT

Además, el presidente de Audax Renovables confesó que "obtienes un feedback muy bestia y muy rápido y de eso es lo que se trata".

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Por último, el de Badalona confirmó que "si quieres saber la verdad de lo que pasa en tu oficina, sal del despacho. Escucha a los que ven la realidad desde abajo".

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