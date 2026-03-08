José Elías, economista: "Prefiero trabajar más y disfrutar de verdad que estar en casa amargado porque no me llega para nada"

José Elías es uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros. El empresario siempre comparte sus opiniones en su cuenta de X, y volvió a hacerlo abordando un tema que está en boca de todos: los sueldos en España.

En primer lugar, el economista fue claro sobre un pensamiento que tienen la mayoría de españoles: "Trabajar 6h en una oficia con aire acondicionado parece un lujo". No obstante, el dueño de La Sirena señaló que esta percepción se mantiene hasta el fin de semana, momento en el que se dan cuenta de que no tienen dinero para salir de casa.

Quiso dejar claro que "no es un tema de caciquismo", aunque advirtió: "Estamos generando una sociedad que prioriza no cansarse por encima de todo".

En ese momento, Elías compartió el ejemplo de su madre, quien no tenía estudios: "Pero si tocaba limpiar casas o cuidar a un niño, iba sin rechistar. Siempre decía que no se le iban a caer los anillos. Esa capacidad de sacrificio y ese esfuerzo hoy brilla por su ausencia".

No dudó en decir cuál es el gran sueño de los jóvenes: "Evitar sudar a toda costa: trabajar seis horitas de reloj y salir por la puerta, estar en una oficina de puta madre y tener el aire acondicionado puesto a la temperatura perfecta".

José Elías, en el punto de mira / X

Una situación en la que se vive muy cómodamente de lunes a viernes, pero "si luego tu sueldo no te da para vivir, ¿de qué sirve?".

"Yo no quiero sobrevalorar el dinero, pero tener para irte a cenar con tu mujer, para escaparte un fin de semana, para vivir buenos momentos de calidad… eso es importante", señaló en la red social de Elon Musk.

Por último, el dueño de La Sirena confesó que "prefiero currar más y disfrutar de verdad que estar en casa amargado porque no me llega para nada, pues la comodidad está muy bien, pero si no te da para vivir, es conformismo".