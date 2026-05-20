SOCIEDAD
José Elías, economista, desvela el problema del sistema educativo: "Llegas a tu primer trabajo sin saber ni por dónde empezar"
El dueño de La Sirena compartió una nueva reflexión en su cuenta de X, antes conocido como Twitter
José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.
Uno de los últimos temas que trató en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, fue sobre el principal problema que hay en el sistema educativo en España, especialmente en las universidades, donde aseguró que preparan a los estudiantes como si todos "fueran a ser científicos".
El dueño de La Sirena no dudó en decir que cuando una persona termina la carrera se da cuenta de que al salir al mercado laboral está muy alejada de la realidad de una empresa, pues "sales con la cabeza llena de teoría y llegas a tu primer trabajo sin saber ni por dónde empezar".
El empresario compartió lo que le sucedió a él: "Yo acabé ingeniería sabiendo mucho de integrales y derivadas, pero cuando empecé a trabajar eso no le importaba a nadie. El 95% de lo que estudié nunca lo llegué a aplicar".
Tiene claro que la culpa "es de un sistema que lleva décadas formando perfiles para un mundo que no existe", lo que no entiende de ninguna de las maneras es que no se dan cuenta de que la mayoría de los jóvenes no van a estudiar ciencias.
"Entrará a trabajar y necesita saber buscar la aplicación de la técnica para resolver problemas reales. Esa especialización teórica tan suprema debería quedarse para otras etapas. Para un máster o un doctorado, pero no para la facultad", expuso en la red social de Elon Musk.
Asimismo, compartió que lo que se necesita actualmente es dar menos teoría y más aplicación práctica. Entonces, los estudiantes saldrán al mercado laboral más preparados de lo que están a día de hoy.
Por ello, aseguró que "la universidad tiene que ser algo que te sirva para el día a día laboral".
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