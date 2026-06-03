José Elías, dueño de La Sirena: "Congelar un trozo de pescado en casa es de lo peor que puedes hacer"

José Elías es uno de los empresarios más populares de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 79 del ranking Forbes, con más de 650 millones de euros.

Uno de los últimos temas que trató en el pódcast 'Spicy4tuna' es sobre el proceso de congelación de los pescados, algo que él sabe a la perfección, ya que es el dueño de La Sirena. En primer lugar, el empresario quiso dejar claro que congelar un pescado en casa "no es congelar".

El de Badalona explicó que "la gente se compra un pescado fresco que lleva siete días dando por c*lo por toda Europa". Por esta razón, no entiende a todas aquellas personas que se piensan que la mejor opción es comprar un pescado entero fresco para después congelarlo en casa. "Es lo peor que puede hacer", reconoció en 'Spicy4tuna'. El principal motivo que otorgó es que el pescado "ya lleva muerto entre ocho o nueve días".

A pesar de que, para que el pescado no pierda su textura, sabor y propiedades durante el proceso de congelación, se recomienda limpiarlo correctamente, eliminar la humedad, envasarlo al vacío o en un recipiente sin aire y mantener una temperatura constante de -18 °C o inferior, Elías destapó que "cuando troceas el pescado y lo congelas, ya no es fresco".

El dueño de La Sirena volvió a recordar que "cuando ti te dicen la pescadera, me acaba de llegar una merluza fresca, la merluza lleva nueve días muerta".

El problema que planteó es que muchas personas no disponen de un congelador adecuado para llevar a cabo este proceso en las condiciones óptimas. Según explicó, no basta con introducir los alimentos en el congelador, sino que es necesario contar con un equipo que alcance y mantenga las temperaturas recomendadas para garantizar una correcta conservación.

Por otra parte, recordó que existe un procedimiento específico tanto para congelar como para descongelar los alimentos de forma segura y eficaz, un proceso que la mayoría de la población desconoce.

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De hecho, aseguró que, si la gente conociera estas técnicas, evitaría experiencias decepcionantes al consumir alimentos mal conservados, ya que "haría que no te estés comiendo un zapato".