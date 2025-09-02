Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
José Elías desvela cuál es el único organismo público que funciona en España: "Lo hace de la forma más ruin"

El dueño de La Sirena no se ha mordido la lengua en X, antes Twitter, para exponer uno de los problemas del país

José Elías destapa uno de los problemas de España

José Elías destapa uno de los problemas de España / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.

La última opinión que ha compartido el empresario ha sido sobre "el único organismo público que funciona en España". Se trata de Hacienda, según el dueño de La Sirena. Aparte, comenta que "lo hacen de la forma más ruin posible".

El de Badalona señala que "en la sanidad tienes listas de espera eternas. En la educación, falta de recursos por todos lados. En justicio, juicios que tardan años en resolverse". No obstante, declara que "Hacienda nunca falla".

"Y además, es una máquina usada de la forma más ruin posible. Porque Hacienda sabe perfectamente cuánto tienes que pagar. Pero curiosamente, no te lo dice", sentencia en la red social de Elon Musk.

El multimillonario expone que este organismo público de España "espera a que te equivoques para poder crujirte". Lo califica como "absurdo", aunque indica que "así funciona el único organismo público que es realmente eficiente en este país".

Elías reflexiona que "por lo que se ve, sí que sabemos hacer que las cosas funcionen sin ningún tipo de fallo". Por ello, confiesa que "hemos creado un sistema abdolutamente perfecto para crujirte si te equivocas".

"Ojalá ese empeño en crear sistemas perfectos en otras áreas también", acaba zanjando en la red social de Meta.

