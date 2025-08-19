José Elías desvela el truco para crear un negocio 'sin dinero': "Es muy básico"

Montar un negocio exitoso requiere planificación, investigación y dedicación. Primero, define tu idea de negocio, investiga el mercado, elabora un plan de negocio sólido, elige una ubicación adecuada, y obtén la financiación necesaria. No olvides cumplir con los requisitos legales y fiscales, y construir una fuerte presencia en línea.

Hoy en día, muchas personas tienen esa inquietud de montar un negocio. Para ello, puedes acudir al dinero de una entidad bancaria, de un proveedor o si no de tu familia. Pero Jose Elias Navarro, empresario presidente de Audax Renovables y accionista único de la cadena de congelados La Sirena, con un patrimonio actual de 950 millones de euros, ha desvelado algunos consejos vía X.

El empresario español, uno de los más exitosos, ha dado algunos consejos a través de su cuenta en X: “Se puede montar una empresa sin dinero. No pongas excusas”. “La clave está en saber a quién pedírselo. Y no, no hablo de bancos, ni de rondas de inversión ni de sablear a tu familia”, afirma.

“El que tiene que poner la pasta es el cliente. Y el que te tiene que financiar, tu proveedor”, dice Elías, que pone un ejemplo muy concreto: “Vas a un proveedor y le compras 100 bolis, pero negocias pagarle dentro de 30 días. En ese momento, el proveedor te está prestando su material a interés cero. Al día siguiente, vendes todos los bolis y los cobras al momento. Resultado: ya tienes el dinero en tu bolsillo antes de tener que pagar la factura. Acabas de crear un negocio con el dinero de otros”, continúa.

El empresario aclara que es una “simplificación”, pero “el concepto es el que es”. “Ahora está muy de moda levantar rondas para cualquier cosa, pero a veces se nos olvida lo básico. El dinero más eficiente es el que no es tuyo”, dice. Y añade a modo de reflexión ante sus más de 30.000 seguidores: “Así que deja de pensar en cómo conseguir un préstamo y empieza a pensar en cómo hacer que tus clientes y proveedores financien tu crecimiento”, concluye.