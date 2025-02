José Elías desvela cómo educa a sus hijos: "Si les doy todo sin esfuerzo..."

Mi hijo quiere correr en karts 2 veces al mes (700€ en total)

¿Puedo pagarlo? Sí.

¿Debería hacerlo? No.



Si hay algo por lo que lucho es porque mis hijos no crezcan creyendo que la vida es pedir y recibir.



Y hace poco mi hijo me pidió ir a correr a los karts dos veces al mes.… pic.twitter.com/F4ei3kxOLp