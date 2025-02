José Elías desvela el dinero que hay que tener ahorrado para poder dejar el trabajo

José Elías es un empresario, presidente de Audax Renovables y accionista de otras empresas. Gracias a sus negocios, el de Badalona ha conseguido acumular un gran patrimonio que le ha situado en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Son muchas las personas que están intentando seguir sus pasos, y es que muchos aspiran a ser como él y reunir una gran cantidad de dinero. Es por ese motivo que Elías se ha convertido en 'coach' empresarial, participa en varias tertulias televisivas y publica vídeos en su canal de YouTube.

En su último vídeo, el multimillonario ha hablado con un conductor de ambulancias que ha explicado que recibirá 25.000 euros después de vender un piso y no sabe cómo invertir el dinero.

El hombre ha declarado que su intención es dejar el trabajo, pero que para ello necesita saber cómo puede multiplicarlo para vivir de él. Sin embargo, José Elías ha sido muy claro: "No puedes dejar el trabajo con 20.000 euros. Es imposible".

El empresario ha detallado que para poder dejarlo, "como mínimo, deberías tener ahorrados 200.000 euros. Eso te daría unos 24.000 euros al año, más o menos. Bien gestionados podrías vivir. Mientras no tengas 200.000, o no tengas la capacidad de tenerlos, no puedes ni siquiera pensar en dejar el trabajo".

Elías le ha querido dar un consejo: "Con esos 20.000 euros, deberías tener en una cuenta remunerada disponible como mínimo 5.000 euros, porque si tienes cualquier traspié, que los tengas disponibles, y el resto deberías intentar hacer cositas de 2.000, pero tienes que irte a algo como Trade Republic o como un ETF a largo plazo o algo así. No me concentraría ni siquiera en una sola acción (...) Con eso y muchos años, igual tienes un poco de ingreso pasivo".