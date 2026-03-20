José Elías desvela la clave para triunfar como empresario: "Lo tengo claro"

José Elías es uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros. El empresario siempre comparte sus opiniones en su cuenta de X, y volvió a hacerlo abordando un tema de interés.

El empresario español comenzó relatando cómo fueron sus inicios al montar su primera empresa, confesando que "siempre vestía de traje", ya que creía que debía proyectar seriedad. No obstante, su perspectiva ha cambiado. "Hoy tengo claro que lo importante es ser natural", aseguró.

Tiene claro que "no hace falta aparecer importante para ser un profesional". Por esta razón, recomendó que "deja de esconderte detrás de un disfraz de empresario serio", algo que él hacia "cuando monté mi primera empresa".

Quiso compartir con todos sus seguidores su ejemplo: "No soy el tío más alto del mundo, es evidente. Y encima he tenido cara de niño toda mi vida. Con 20 años era ingeniero y tenía que mandar a la gente, pero pasaban de mí. Así que me vestía de forma súper seria para intentar que me miraran de otra forma".

Asimismo, el dueño de La Sirena reconoció que "intentaba compensar lo que creía que me faltaba con una apariencia que no era la mía, pero es un error".

Los principales motivos que destacó fueron que ocultas tu verdadera identidad, pierdes el orgullo por lo que haces y te alejas de la realidad de tu negocio.

Volvió a enfatizar que lo más importante es ser uno mismo, sin disfraces ni discursos falsos: "Ofrece un servicio de calidad, sé genuino y cercano, y la gente te respetará por lo que haces".

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Por último, destacó que: "Sé tú mismo y enorgullécete de ello".