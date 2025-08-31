José Elías desvela cuál es la clave para triunfar en redes: "Cuando algo es tan perfecto, genera rechazo"

José Elías es uno de los hombres de moda tras entrar en la prestigiosa lista Forbes por todo lo alto y compartir ranking con personajes como Amancio Ortega, Juan Roig o Rafael del Pino. Situado en el puesto 49, el de Badalona ha conseguido gestar a su alrededor una inmensa fortuna gracias a todos los negocios que gestiona.

El millonario se ha convertido en una de las personas más importantes en el ámbito económico. Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial.

Ahora, el multimillonario ha explicado en X, antes Twitter, el motivo por el que ha triunfado tanto en redes sociales. El dueño de La Sirena empieza exponiendo que "no tengo ni idea de hacer contenido para redes sociales".

"Y justo por eso creo que me va bien", destapa a todos sus seguidores. El principal motivo que otorga es que "la mayoría de creadores de contenido lo hacen todo perfecto. Y cuando digo todo es todo… La luz, los subtítulos, la música, la edición… Todo tan procesado que el ojo ya se ha acostumbrado".

Desde su perspectiva, Elías asegura en la red social de Elon Musk que "cuando algo es tan perfecto, genera rechazo. Lo ves como si fuera un anuncio más".

El empresario es consciente que no tiene el mejor contenido de todos, pero tampoco aspira a tenerlo y "esa es la clave" del éxito, ya que "me muestro tal y como soy importándome bien poco lo demás".

"Así que sí, seguiré sin tener ni idea de cómo se graba un vídeo. Porque en un mundo donde todos se esfuerzan por parecer perfectos… Mi ventaja competitiva es, precisamente, no serlo", señala.

La reflexión del multimillonario está generando mucho debate en redes sociales. Un usuario desvela que su contenido funciona porque "es un perfil poco común en redes". Otro señala: "Ellos viven de hacer buenos vídeos porque es su trabajo. Tú te ganas la vida de otra manera...".