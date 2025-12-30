José Elías no da crédito con la sanidad en España: "Es de sentido común"

La sanidad pública en España está constantemente en el punto de mira por cuestiones como las largas listas de espera que ponen en riesgo la vida de los pacientes, la escasez de médicos y la gestión público-privada, entre otras. El último en pronunciarse al respecto ha sido el empresario José Elías, dueño de La Sirena, a través de X.

El economista explicó que "nos venden que la sanidad española es la mejor del mundo", una afirmación con la que no está en absoluto de acuerdo, ya que señala que si te detectan cáncer puedes llegar a esperar más de nueve meses de cola para que atiendan.

El dueño de La Sirena pone el siguiente ejemplo: "Imagina que vas a un restaurante y te dicen que vas a esperar 9 meses para que te sirvan el plato. Te levantas, pones el restaurante verde y no vuelves en tu vida".

En cambio, cuando ocurre con la sanidad pública pasa todo lo contrario: "Lo damos por bueno y nos resignamos". Además, comenta que "el que puede, se saca una mutua privada".

El problema que detecta es que muchas veces se dice que España tiene la mejor sanidad del mundo: "Damos por hecho que es verdad y que no se puede arreglar". El empresario tiene claro que "sí se puede", pues "es de sentido común".

El dueño de La Sirena comparte lo que él haría: "Poner más médicos y más enfermeros atendiendo a la gente y menos directores, asesores y cargos intermedios dirigiendo".

Elías no duda en decir que "cuando tengo un problema, quien me atienda y me cura es el sanitario. No el gestor que está en un despacho".

Por último, el dueño de La Sirena exige que "dejemos de repetir que todo va bien y empecemos a poner los recursos donde de verdad importan".