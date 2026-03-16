SOCIEDAD
Jose Elías lo tiene claro: "En España somos los mejores produciendo, pero no sabemos vendernos"
El economista compartió un mensaje a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter
José Elías es uno de los empresarios más destacados de España. El propietario de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha logrado reunir una considerable fortuna que lo coloca en el puesto 49 del ranking Forbes, con más de 900 millones de euros. El empresario siempre comparte sus opiniones en su cuenta de X, y volvió a hacerlo abordando un tema que está en boca de todos: la producción en España.
El dueño de La Sirena empezó explicando que "en España somos los mejores produciendo, pero no sabemos vendernos", y se da cuenta cuando viaja por Europa, algo que hace "constantemente".
"Muchas de mis empresas están presentes en varios países europeos y cada vez que salgo me doy cuenta de lo mismo", comentó.
Quiso dejar claro que "los españoles somos muy buenos, pero tenemos un problema de credibilidad y autoestima".
Los principales errores que destacó es que "no nos creemos lo buenos que somos, dejamos que otros países nos pasen la mano por la cara a nivel comercial y permitimos que los nuestros nos digan que no damos la talla".
Es una situación que ya lleva pasando bastantes años: "Llevamos mucho tiempo dejando que nos arrinconen y parece que nos da vergüenza decir en voz alta que destacamos en algo". Por esta razón, el empresario fue claro: "Ya toca cambiar la mentalidad".
"Yo lo tengo claro y llevo siempre la misma bandera por delante. Somos muy buenos. Somos la hostia en muchísimos sectores", expresó en la red social de Elon Musk.
Por último, el dueño de La Sirena aclaró que "tenemos que perder el miedo de una vez, y así dejar de achantarnos y salir a vender con la cabeza alta".
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