José Ebenezer, mecánico, pone punto final al debate de la gasolina: "Podemos tener problemas"

Siempre está la duda en el aire: ¿es mejor llenar el depósito del coche hasta el máximo o ir repostando poco a poco? Es una decisión que puede influir en que el vehículo no tenga problemas en el motor ni en cualquier otra parte.

Por este motivo, José Ebenezer, mecánico de Talleres Ebenezer, compartió un vídeo, que contiene más de 200 mil visualizaciones, en TikTok explicando si es bueno llenar el depósito al completo, algo que la mayoría de conductores hacían anteriormente.

La principal respuesta que otorgó es que "ni tanto ni tan poco", ya que si llenas el depósito por completo puedes tener problemas a largo plazo. Sin embargo, también advirtió que es perjudicial llevarlo casi vacío, especialmente cuando se circula por carretera y el vehículo está en reserva.

Para poner en contexto, el mecánico de Talleres Ebenezer expuso que la gasolina "se inyecta directamente en la cámara de compresión", y la refrigera. Por ello, comentó que "si echamos un combustible que está muy caliente, podemos tener problemas incluso de combustión".

"No es lo mismo tener mucha temperatura en ese combustible repartida en 200 o 100 litros de depósito, que tenerlo repartido en 15 litros", compartió el experto en la materia.

En este caso, Ebenezer señaló que "la temperatura va a ir aumentando considerablemente dentro del depósito".

Por último, explicó que mantener más combustible ayuda a reducir el calor y favorece el buen mantenimiento del circuito del coche. Aunque, dejó claro que "no lo llenes a tope".

El consejo del mecánico está en boca de todo TikTok. Un usuario compartió su punto de vista: "Yo siempre lo lleno y cero problemas". Otro sentenció diciendo que "mejor ir a 20-85%, como las baterías".