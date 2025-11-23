José Ebenezer, mecánico, pone en alerta a los conductores por esta nueva moda en los coches: "Tiene sus desventajas"

Nueva advertencia para todos los conductores. El mecánico José Ebenezer, de Talleres Ebenezer, compartió en redes sociales una tendencia en alza que está viendo cada vez más en el taller y que resulta peligrosa para el estado del vehículo.

El experto en mecánica desveló que muchos conductores están instalando llantas de mayor tamaño, algo que "tiene sus contras". Debido a que hay que tener en cuenta que el tamaño de la llanta modifica el diámetro de la rueda y su peso.

Por esta simple razón, cuando un coche lleva una rueda con un neumático muy pequeño y una llanta excesivamente grande, existe riesgo de que choque. Además, el aumento de peso afecta a la suspensión, la capacidad de frenado y el desgaste general del vehículo.

José compartió que también puede afectar a que "el coche tenga menos potencia". Asimismo, reconoció que "he llegado a notar la diferencia en algunos vehículos que andan más poniéndole ruedas mucho más pequeñas como los originales".

Otro aspecto clave es el perfil del neumático, que es la altura de la goma que hay entre la llanta y el suelo.

El principal motivo es que cuando se instala una llanta muy grande, normalmente el perfil del neumático se hace muy fino para que la rueda siga encajando en el coche.

Las consecuencias negativas son más que evidentes. Lo primero es que la conducción se vuelve más difícil. Por otro lado, puede dar la sensación de un mejor agarre en curvas, pero no siempre es realmente así.

Por último, instalar llantas más grandes no significa que el coche vaya a ser más rápido. Por ello, antes de cambiarlas, el mecánico aconseja consultar a un profesional.