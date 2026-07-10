José Donate, psicólogo: "Ilia Topuria debería seguir celebrando su victoria antes de la pelea, lo ha hecho siempre y le ha ido súper bien"

José Donate, psicólogo deportivo especializado en deportes de combate, defiende que Ilia Topuria mantenga su forma habitual de celebrar la victoria antes de pelear, porque es lo que siempre ha hecho y le ha funcionado. El experto considera que el luchador español tiene "la cabeza bien amueblada" para encajar la derrota de forma sana.

El duelo de una derrota deportiva

Tal y como ha comentado en una entrevista con Enrique Gimeno en sus redes sociales, Donate explica que lo más normal después de una derrota es tener un episodio depresivo y estar hecho polvo, como cuando pierdes a un ser querido. De hecho, se vive igual que una pérdida importante, es un duelo que hay que procesar.

En su experiencia, el psicólogo deportivo ha trabajado con muchos luchadores profesionales y conoce bien las emociones que se desatan tras una derrota. La clave está en cómo se gestiona el proceso de duelo y la aceptación de lo que ha ocurrido.

El tipo de derrota importa

El experto hace una distinción importante entre tipos de derrota. Una cosa es terminar con la sensación de haberlo dado todo y otra muy diferente sentir que no has rendido al máximo. En el caso de Topuria, cree que siente lo mismo que cualquier luchador: haber dado todo en el octágono es diferente a salir con la sensación de que podías haber hecho más.

El psicólogo considera que el resultado habría sido mucho peor si lo hubieran noqueado en la primera ronda, por ejemplo, porque no hubiese podido demostrar lo que ha trabajado durante meses. José Donate ve a Ilia Topuria como una persona con la cabeza bien amueblada que va a saber encajar la derrota de una forma sana.

La mentalidad de Topuria

El luchador español ha demostrado durante su carrera una mentalidad ganadora y una capacidad de superación que le ha llevado a la cima de la UFC. Su consejo es que debería mantener su forma de ser y celebrar la victoria antes de pelear, porque es lo que siempre ha hecho (y los resultados están ahí).

Cambiar su forma de actuar después de la derrota sería un error, según el psicólogo. También señala que a veces las derrotas pueden ayudar a mejorar y que quizás Topuria vuelva todavía más fuerte. Ha habido muchos casos en la historia del deporte donde los luchadores han vuelto de una derrota con rachas de victorias imparables.