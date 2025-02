José Coronado revela el truco para mantenerse joven a su edad: "Siempre lo he consumido"

Uno de los actores más reconocidos en España es José Coronado. A pesar de tener 67 años, se encuentra en un gran momento tanto a nivel profesional como personal. Uno de sus últimos grandes papeles en la industria cinematográfica ha sido el de Tirso en 'Entrevías', aunque la serie llegó a su fin el pasado año 2003.

El actor siempre se ha mostrado abierto a realizar entrevistas con diferentes medios de comunicación para tratar cualquier tema. Hasta cuando estuvo al borde de la muerte en 2017 tras sufrir un infarto. En su última entrevista a 'Men's Health', el intérprete explica cómo lo vivió y el cambio de chip que ha dado después del accidente.

Coronado desvela que gracias al problema de salud que sufrió le hizo cambiar la mentalidad: "Me hizo reflexionar y tomar actitudes que me han hecho ser mucho más feliz". El actor cortó de raíz fumar y volvió a realizar deporte, una cosa que no hacia desde que era joven. "Ya llegas a una edad en la que tienes que cuidarte para estar bien personalmente y no ir con bastón", comenta.

Aparte de todos estos cambios, el actor a sus 67 años ha introducido varios alimentos a su dieta. "Como sano sin obsesionarme y entreno haciendo cosas que sean divertidas. Lo de ir al gimnasio a machacarme lo llevo peor. Me gusta esquiar y hacer pádel, eso lo disfruto mucho", declara para 'Men's Health'.

Además, menciona un alimento que no puede fallar: el aceite de oliva."Siempre lo he consumido, pero ahora con más motivo. Incluso desde por la mañana en el desayuno", desvela. Por otro lado, el intérprete protagonizó una de las campañas de aceite de Oliva de España, y declaró que "no hay nada más exquisito que un poco de pan con aceite de oliva virgen extra. Hay que valorar lo que tenemos y consumirlo porque nos ayudará a vivir más y mejor".

"Está en nuestros genes desde hace miles de años y cualquier persona con dos dedos de frente reconoce los beneficios de este producto que previene enfermedades, ayuda al medio ambiente. Es apostar a caballo ganador", comentó en el acto.