José, camarero, pasa 4 meses jubilado y vuelve a trabajar con 75 años: "Seguiré hasta caerme"

En España, la inmensa mayoría de personas ansían que llegue su jubilación pronto para dejar atrás la etapa laboral y relajarse en un "sinfín" de tiempo libre.

Pero como se suele decir, no debemos generalizar, o al menos no debemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay numerosas excepciones, personas que una vez llega el momento de jubilarse, siguen trabajando porque no aguantan el nuevo ritmo de vida.

Eso es lo que le ha pasado a José, camarero de 75 años. El veterano trabajador se jubiló y estuvo cuatro meses sin actividad laboral. Sin embargo, tras ese periodo de tiempo en el que asegura que sentía "sentía deprimido y aburrido", volvió al trabajo, dándose de alta de nuevo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

José asegura que estaba todo el día metido en la cama, totalmente aburrido y sin saber qué hacer. Ha estado más de la mitad de su vida trabajando, y acostumbrado a ese ritmo, el no tener nada que hacer le ha pesado mucho, y ese es el principal motivo por el que ha decidido renunciar a la pensión de jubilación y seguir trabajando como autónomo.

"Voy a seguir hasta que me caiga sentado y ya no me pueda levantar", concluye de modo tajante. Aunque José es un ejemplo de alguien que prefiere seguir trabajando antes que jubilarse, lo habitual es que las personas deseen que llegue cuanto antes su edad de jubilacióin para dejar de trabajar.

Actualmente, en España la edad legal fijada hoy que son los 66 años y los 8 meses para quienes sumen 38 años y 3 meses de aportaciones.