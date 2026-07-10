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José Antonio Maldonado, meteorólogo: "La DANA dejará las tormentas más fuertes en el norte peninsular"

La depresión aislada en niveles altos provocará un nuevo escenario meteorológico en la Península

Chubascos

Chubascos / SPORT

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En su última previsión, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha alertado sobre una nueva ola de calor a partir del domingo. No obstante, los termómetros darán una pequeña tregua desde hoy, viernes 10 de julio, hasta mañana.

Hasta el momento, parece que la segunda ola de calor está a llegando a su fin. Ahora bien, un descenso entre hoy y mañana no determina una bajada de los valores termométricos durante el fin de semana.

Aunque se producirá un descenso en las temperaturas, los valores térmicos seguirán siendo notables. En este contexto, la presencia de una depresión aislada en niveles altos (DANA) será clave para las variaciones.

CACERES. CALOR EXTREMO. OLA DE CALOR

CACERES. CALOR EXTREMO. OLA DE CALOR / CARLOS GIL / EXT

Este elemento supone una reducción del calor extremo en muchas partes del territorio, pero también trae inestabilidad. Por este motivo, la tarde del viernes podrá contar con la presencia de chubascos localmente fuertes en la Cordillera Ibérica, los Pirineos, la cuenca alta del Ebro, Navarra y el norte de Castilla y León.

Por lo que respecta al sábado, la proximidad de la vaguada provocará un alivio térmico en algunas zonas. Sin embargo, los chubascos podrían ser localmente intensos en las cordilleras Cantábrica, Central e Ibérica.

Este domingo, se podrán producir tormentas en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León. Según el meteorólogo José Antonio Maldonado, "algunas zonas de estas comunidades habrán acumulado cerca de 20 l/m²".

El especialista explica en Meteored España que "la DANA dejará las tormentas más fuertes en el norte peninsular". De esta forma, se producirá un nuevo escenario meteorológico en la península, con tormentas en el norte y altas temperaturas en el este:

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"Las temperaturas subirán en el noreste, en el sureste y en Baleares. Se podrán alcanzar máximas cercanas a los 40 °C en el valle de Ebro, el interior del País Vasco y la meseta castellano manchega", sentencia Maldonado.

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