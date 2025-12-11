Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jose Antonio Maldonado: "La dana se formará el sábado pero las lluvias fuertes llegarán los días 14 y 15"

Se esperan lluvias para el fin de semana, con alguna dana fuerte

Lluvias en Barcelona

Lluvias en Barcelona

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Para este fin de semana (13 y 14 de diciembre de 2025), el panorama meteorológico en España experimentará un cambio significativo con la llegada de nuevas precipitaciones, especialmente en la zona mediterránea y Galicia. 

Esta semana comenzó con un ambiente bastante estable en gran parte de España, aunque Galicia registró lluvias y vientos intensos. En cambio, en la mayor parte del territorio, especialmente en las zonas mediterráneas, predominó el sol y se alcanzaron temperaturas máximas superiores a los 20 ºC, ideales para pasear al aire libre e incluso acercarse a las playas.

Los meteorólogos advierten sobre la llegada de una vaguada que podría transformarse en una dana o borrasca fría aislada en determinados momentos. Se esperan lluvias intensas en Canarias y, más adelante, en el sureste peninsular, especialmente hacia el domingo.

Llúvias abundantes en el sur

Ayer, miércoles, un frente atravesó parte de la Península provocando precipitaciones importantes en el oeste. Provincias como Huelva, Cádiz y Sevilla registraron lluvias abundantes, superando los 100 litros por metro cuadrado en algunas zonas. También llovió con intensidad en la cuenca alta del Ebro y el País Vasco, y la perturbación se extendió hasta el archipiélago canario.

Hoy será un día de transición, con nubosidad en gran parte del territorio y presencia de bancos de niebla. Al final de la jornada, se esperan lluvias en el noroeste debido a la llegada de un nuevo frente. Sin embargo, los episodios más destacados se prevén para el fin de semana, cuando una dana se aproximará al sureste y podría generar precipitaciones más intensas.

Las temperaturas descenderán en la mitad oriental peninsular y en Canarias, con heladas posibles en los Pirineos. Los vientos serán generalmente flojos del este en la Península y Baleares, más moderados en Galicia y las regiones cantábricas, y del noreste en Canarias. Para mañana, se esperan lluvias en amplias zonas del oeste y también en algunas partes del sureste y del golfo de Valencia.

El frente que alcanzará el noroeste peninsular se desplazará de oeste a este, provocando chubascos en varias regiones, sobre todo en la mitad occidental y el centro, con precipitaciones fuertes previstas en Andalucía. En Canarias lloverá principalmente en el norte de las islas, mientras que la cota de nieve se situará entre los 1.400 y 1.800 metros.

Precipitaciones intensas

A medida que avance el fin de semana, la dana generará lluvias en Ceuta, Melilla, Andalucía oriental, Castilla-La Mancha y Canarias. Algunos puntos del archipiélago podrían recibir precipitaciones intensas y nieve en el Teide. Se esperan tormentas en el Estrecho, el sur de Valencia y Murcia, mientras que las temperaturas subirán en la Península, aunque seguirán produciéndose heladas en las zonas montañosas del norte.

El domingo continuará la inestabilidad, con lluvias fuertes en el sureste peninsular, Baleares y Canarias, especialmente en el norte de Tenerife y Gran Canaria. También se prevén bancos de niebla en el tercio oriental y en la meseta. El lunes, la inestabilidad se centrará principalmente en la vertiente atlántica, aunque todavía podrían registrarse lluvias en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, según las previsiones que se confirmarán en los próximos días.

