José Andrés (56 años) sentencia a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: "Los bares no encuentran trabajadores"

El reconocido chef español José Andrés no está para nada a favor de la idea que tenía el Gobierno de reducir la jornada laboral de 40 horas a 37,5 horas. Este ha sido un tema que ha ocupado tertulias y debates por todos los medios y se propuso con el objetivo de modernizar el mercado de trabajo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Sin embargo, como suele pasar en España, el tema se convirtió en una guerra de bandos y en función de la postura al respecto se ponía la etiqueta de 'izquierdas' o 'derechas', aunque no por eso algunos perfiles públicos como los del cocinero decidieron levantar la voz para dar su opinión.

Archivo - El chef español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen / Europa Press/Contacto/Bryan Smith - Archivo

En su caso no ha sido en ningún medio de comunicación, sino que usó las redes sociales para mostrarse completamente escéptico al respecto: "¿Cómo vamos a reducir la jornada laboral cuando los negocios, desde bares hasta fábricas, no encuentran trabajadores para cubrir puestos de trabajo?", se cuestionaba.

De esta manera, Andrés advierte que la realidad del mercado laboral español no permite poner sobre la mesa este tipo de medidas. La tasa de desempleo en España es algo más alta que la de sus vecinos europeos, aunque uno de los problemas principales es la falta de especialización y mano de obra cualificada.

El chef José Andrés en las cocinas de su ONG en Gaza / ·

Mientras que en países como Finlandia o Suecia la tasa se sitúa por debajo del 10%, aquí supera el 11% y se sitúa dentro de las cinco naciones con el porcentaje mayor, solamente superada por Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Armenia y Georgia, según apunta la entidad bancaria Bankinter.

Más allá de quedarse en la crítica, el chef añadía que "mientras tenemos un paro elevado y una España que envejece… Bajemos el paro hasta el 4%, reforma migratoria y luego ya rebajaremos la jornada laboral…", abarcando medidas para otros de los problemas en ciernes, el envejecimiento de la población y el problema con la inmigración.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la semana pasada. / Rober Solsona

Así, Andrés piensa que debería de producirse una reforma estructural del sistema que aligere la carga del sistema de pensiones para los cotizantes en edad de trabajar, pues podría colapsar de continuar la tendencia demográfica actual.

En conclusión, el chef pone sobre la mesa la dirección estratégica que debe tomar España para asegurar la prosperidad y su bienestar futuro, algo en lo que reducir la jornada laboral en 2,5 horas semanales no ayudaría, según su opinión