José Abellán, internista, confirma lo que dicen los expertos en cardiología: "Hay que empezar a andar"

Los últimos datos avalados por estudios relacionados con la salud aseguran que hasta 11 millones de españoles llevan una vida completamente sedentaria. La cifra es preocupante: alrededor del 40% de los adultos no realiza ejercicio físico suficiente.

Esto último es algo determinante en el aumento del número de incidencias cardiovasculares registradas por hospitales e instituciones, pero existe algo que se puede hacer de cara a luchar contra este tipo de enfermedades.

Relacionado con esto último, José Abellán, internista, avala lo que dicen los expertos: ¨Si una persona no se mueve nada, lo mejor que puede hacer es empezar a andar¨, afirmaba en una entrevista concedida para 'El Confidencial'.

Esto último cuadra bastante con el motivo principal del fracaso a la hora de comenzar a llevar una vida saludable: es fácil proponerse objetivos inalcanzables que generen frustración y lleven a la persona a abandonar pronto sus nuevos hábitos.

Por tanto, el consejo de José Abellán pasa por practicar un ejercicio que sea accesible para todo el mundo y sencillo de implementar en cualquier rutina. Algo que resulta es evidente: se trata de una actividad gratis que puedes hacer en cualquier momento del día.

Adeás, José Abellán recomienda empezar por metas que sean realistas y no intentar adaptarse a los estándares desde el primer día. En este sentido, el internalista sugiere no intentar llegar a los 10.000 pasos durante los primeros días, sino que sería suficiente con alcanzar los 7.000.

A partir de este punto, José Abellán recomienda que la actividad de andar sirva de puente hacia otros tipos de ejercicio físico que requieran más esfuerzo por parte de la persona de manera progresiva.

Eso sí, advierte que es esencial que esta última conste como una actividad que la persona pueda disfrutar. Por ello, lo ideal es elegir una actividad que le llame la atención desde el primer momento. Algo que el experto ejemplifica con un enunciado rotundo: ¨No puedes meter a una persona en el gimnasio si no le gusta el gimnasio¨.