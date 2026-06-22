José Abellán, cardiólogo: "Llevo meses tomando magnesio, descanso mejor, pero no va a alargar mi vida ni a evitar un infarto"

Los suplementos de magnesio se han convertido en uno de los productos más populares de los últimos años. Son muchas las personas que los consumen convencidas por completo de que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, reducen el colesterol e incluso aumentan la esperanza de vida.

Ahora bien, el cardiólogo José Abellán lanza un mensaje claro y contundente que muchos tendríamos que anotarnos en rojo: no existe evidencia científica que respalde esas afirmaciones en personas sanas.

El especialista explica que el magnesio es un mineral especial para el organismo y participa en más de 300 reacciones enzimáticas, entre ellas relacionadas con la función muscular y la contracción del corazón. Aun así, insiste en que no debe considerarse un remedio milagroso.

Según explica en una de sus últimas intervenciones, el magnesio no reduce el colesterol total, ni el colesterol LDL ni los triglicéridos. Tampoco previene los infartos ni ha demostrado prolongar la esperanza de vida en personas que no presentan ninguna deficiencia.

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Sobre la tensión arterial, sí puede producir un ligero descenso, aunque principalmente en personas hipertensas y con un efecto bastante limitado.

También existen evidencias de que mejora ligeramente la resistencia a la insulina, aunque sus beneficios son modestos según la evidencia.

Donde sí puede ser útil es en determinados casos relacionados con el sueño. Abellán señala que algunas personas con insomnio leve o dificultades para descansar pueden notar una mejoría, sobre todo si consumen magnesio en forma de glicinato.

El cardiólogo recuerda que la deficiencia severa de magnesio no es habitual, aunque ciertos grupos tienen un mayor riesgo de padecerla: personas con diabetes, aquellos que tienen problemas digestivos, alcoholismo, estrés crónicos o quienes usan durante largos periodos de tiempo medicamentos como el omeprazol.