José Abellán, cardiólogo: "La mayoría de mis pacientes jóvenes que vienen con un infarto fuman"

Fumar es "de lo peor que puedes hacer por tu salud", afirma José Abellán, cardiólogo, en una entrevista con ZZEN. Según el especialista, este hábito no aporta nada positivo y sigue siendo muy frecuente entre los jóvenes: "Fuman más las chicas que los chicos, un poco más, alrededor del 21%. Una de cada cinco me parece brutal. Es una barbaridad".

El experto explica que el tabaco actúa directamente sobre el sistema cardiovascular, ya que es un tóxico directo al sistema vascular. Cuando los químicos del humo llegan al torrente sanguíneo, dañan la pared interna de las arterias, conocida como endotelio, y provocan disfunción. Con el tiempo, esta alteración favorece la formación de placas que pueden obstruir la circulación y derivar en infartos.

Abellán detalla los tres principales compuestos del tabaco que afectan al corazón: los radicales libres y metales pesados, que oxidan las arterias y contribuyen a la formación de placas; el monóxido de carbono, que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno; y la nicotina, que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Estas condiciones hacen que el tabaco sea un factor determinante en los infartos, incluso entre personas jóvenes: "Una de las principales repercusiones y de las peores es que ocasiona infarto de corazón. A un corazón que pide más, se le da menos oxígeno y además se le crean placas que le obstruyen su aporte (...) La mayoría de mis pacientes jóvenes que vienen con un infarto fuman".

El especialista también alerta sobre la percepción errónea de que fumar solo afecta los pulmones. "Piensa que el tabaco va al árbol respiratorio, al alveolo, y allí tiene efecto… de hecho, aumenta las tasas de cáncer de pulmón, pero una vez que pasa tu sangre, actúa en el endotelio, la pared de tus arterias", aclara, mostrando cómo el riesgo cardiovascular es inmediato y directo.

Para el cardiólogo, la clave está en la prevención y la educación: "Fumar exprime y funde tu corazón y tus arterias. Es crucial que los jóvenes entiendan los riesgos reales: un infarto no es algo que solo le pase a los mayores, sino que puede ocurrir a cualquier persona que fume".