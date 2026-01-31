José Abellán, cardiólogo, sobre el café: "Quienes lo toman con regularidad viven más y tienen menos enfermedad cardiovascular"

El café es una de las bebidas más populares del mundo. Esta infusión se caracteriza por su sabor, pero también por su contenido en cafeína. Es habitual tomarlo por la mañana, debido al efecto estimulante que tiene sobre el sistema nervioso central. No obstante, el café tiene múltiples beneficios para la salud.

Por este motivo, el cardiólogo y divulgador José Abellán ha compartido un vídeo en redes sociales, explicando sus posibles efectos para el cuerpo: "El café aporta compuestos bioactivos como los ácidos clorogénicos, que son un grupo de compuestos antioxidantes que presentan diversos efectos en tu salud, diterpenos, trigonelina, ácidos fenólicos, melanoidinas o minerales como el magnesio o el potasio, destaca el médico.

"Evidentemente el café es una bebida estimulante debido a la cafeína, lo que en última instancia se traduce en mayor sensación de alerta, mayor capacidad de concentración y una sensación de energía renovada", apunta el profesional.

El doctor Abellán explica que "no solo afecta al cerebro, también el sistema digestivo, a los riñones o al corazón". En consecuencia, el consumo de esta bebida "provoca un incremento transitorio en la presión arterial y de la frecuencia cardiaca, que tiene mucho que ver con la mala fama".

Sin embargo, el cardiólogo señala que "no hay evidencia de que consumir café de manera crónica aumente la tasa de hipertensión arterial". De hecho, al contrario, "el consumo moderado y regular de café podría tener efectos protectores a largo plazo".

Además, el divulgador subraya que no se ha podido asociar "con un mayor riesgo de fibrilación auricular ni otro tipo de arritmias. No obstante, sentido común. Si con el café sientes palpitaciones, no lo consumas":

De cualquier forma, Abellán apunta que el consumo habitual de café puede tener efectos positivos. "Quienes lo toman con regularidad viven más y tienen menos enfermedad cardiovascular. Los datos sugieren que puede ser parte de un estilo de vida perfectamente saludable siempre y cuando se consuma con moderación y se tenga en cuenta la intolerancia individual a la cafeína y las condiciones de salud de cada persona".

En lo referente al modo de preparación, el experto asegura que podría determinar los efectos. "A lo largo de más de 20 años, encontraron que es el café filtrado el que podría ser el mejor para reducir el riesgo cardiovascular o el riesgo de sufrir un evento cardiovascular". La cantidad es clave, "unos 400-450 mg de cafeína al día, unas 4 tazas de café largo, parece un umbral seguro".

Finalmente, Abellán hace una reflexión sobre los efectos del café. "La evidencia actual, hay que ser francos, no justifica que yo como médico recomiende la ingesta de café para prevenir la enfermedad cardiovascular o el cáncer, pero sí que me indica o me sugiere que el café puede ser parte perfectamente de un estilo de vida muy saludable".