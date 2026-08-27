Salud
Dr. José Abellán, cardiólogo: "El consumo de esteroides es de las peores cosas que le puedes hacer a tu salud"
El médico experto en cardiología advierte sobre los riesgos para la salud del uso de esteroides anabólicos
En el culturismo, algunos fisicoculturistas y atletas utilizan esteroides anabólicos para desarrollar la masa muscular y mejorar su rendimiento. No obstante, el uso indebido de esta sustancia, sobre todo durante un largo periodo de tiempo, se ha relacionado con diversas enfermedades y problemas de salud.
Por este motivo, el cardiólogo José Abellán ha explicado en redes sociales cuáles son los riesgos para la salud. El divulgador compagina su trabajo en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena con la creación de contenido.
A este respecto, el doctor no tiene ninguna duda: "Tienen que saber que el consumo de esteroides anabólicos es de las peores cosas que le puedes hacer a tu salud, teniendo en cuenta los tóxicos". De hecho, Abellán considera que dentro de los tóxicos "es de lo peor".
"Aumenta tu riesgo de sufrir un infarto, aumenta tu riesgo de insuficiencia cardíaca, te va a dejar probablemente estéril para el resto de tu vida, es decir, con el eje suprimido", añade el médico. Según Abellán, esto provoca que el usuario tenga que tomar testosterona "para volver a funcionar y para volver a tener un esperma, un esperma de calidad".
Además de las consecuencias físicas, el experto en cardiología resalta los efectos que tiene para la salud mental: "Te va a trastocar tu cabeza porque te vas a identificar con un ente, con un ser que no es real. ¿Entonces, de verdad, tú eres por lo grande que estás? Le invito a hacer esa reflexión".
Con esto en cuenta, Abellán cree que los esteroides anabólicos no deberían estar permitidos dentro del culturismo profesional. De hecho, hace una comparación con los Juegos Olímpicos Enhanced, una competición internacional donde el uso de sustancias dopantes estaba permitido y supervisado.
"Desde mi punto de vista no se debería permitir una práctica deportiva que pone en riesgo la salud de los propios deportistas", añadió el profesional de la salud. En su perfil de Instagram, el doctor Abellán compartió un carrusel detallando los riesgos de los anabolizantes para el corazón.
"Los esteroides anabólicos, actúan en los receptores androgénicos del corazón. Esto, aumenta el tamaño del corazón de forma significativa, lo que lo enferma. Y además, los esteroides también actúan en el músculo que hay en la pared de tus arterias, y afectan a tu sangre", comentó en la publicación. Según el médico, el corazón no es el único afectado y su uso produce hipertensión, elevación del colesterol y alteraciones en la coagulación.
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