José Abellán, cardiólogo, sobre el café: "El consumo moderado puede tener efectos protectores sobre el corazón"

El café no es simplemente una bebida que muchos consumen cada mañana, se ha convertido en un verdadero ritual cotidiano. La rutina diaria de levantarse, asearse, ventilar la habitación y preparar un café marca un inicio de jornada que aporta energía y un momento de pausa para quienes lo disfrutan. Su aroma y sabor han logrado que este acto trascienda lo funcional, convirtiéndose en una experiencia que despierta los sentidos y prepara la mente para afrontar el día.

El Dr. José Abellán, cardiólogo y divulgador nacido en Murcia en 1986, que trabaja en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, ha publicado investigaciones sobre los beneficios del café y la importancia del ejercicio de fuerza.

"Es un alcaloide vegetal, una metilsantina con diversos efectos en el organismo, principalmente estimulantes. Luego tiene ácidos clorogénicos, que son un grupo de compuestos antioxidantes que presentan diversos efectos en tu salud", afirma.

Respecto a la salud cardiovascular, Abellán indica: que "los estudios más recientes apuntan a que quienes lo toman con regularidad viven más y tienen menos riesgo de enfermedad cardiovascular". "La evidencia sugiere que el consumo moderado y regular de café podría tener, incluso, efectos protectores sobre el corazón y los vasos sanguíneos a largo plazo. Un metaanálisis con casi 1,3 millones de individuos encontró que los consumidores de una a cinco tazas de café al día presentaban entre un 5 y un 11% menos riesgo de enfermedad cardiovascular", cuenta.

El modo de preparación es vital

El cardiólogo también subraya la importancia del modo de preparación. "El modo de preparación del café puede influir en sus beneficios para la salud a largo plazo. O, al menos eso han encontrado algunos estudios. A lo largo de más de 20 años encontraron que es el café filtrado el que podría ser el mejor para reducir el riesgo cardiovascular o el riesgo de sufrir un evento cardiovascular", cuenta.

Imagen de un café con leche preparado en una cafetería especializada. / StudioByTheSea

En cuanto a los beneficios generales, Abellán afirma que "hasta donde sabemos, el café, que me encanta, es una bebida con un más que posible impacto positivo en la salud. La evidencia actual, hay que ser francos, no justifica que yo como médico recomiende la ingesta de café para prevenir la enfermedad cardiovascular o el cáncer, pero sí que me indica o me sugiere que el café puede ser parte perfecta de un estilo de vida muy saludable", dice el experto. Tomado con moderación, el café aporta antioxidantes, mejora la concentración, el estado de ánimo y el rendimiento físico.