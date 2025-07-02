SALUD
José Abellán, cardiólogo, alerta sobre el consumo de creatina: "Deja de tomarla si te da palpitaciones"
El experto explica las propiedades de este suplemento, a menudo asociado a deportistas
Roberto González
Cuidarse se ha convertido en toda una tendencia. Cada vez es más común ver a personas compartiendo en sus redes sociales sus rutinas de entrenamiento o alimentación.
Junto a esto, también se utilizan suplementos que prometen optimizar resultados, mejorar la recuperación o aportar un extra de proteína y energía. Sin embargo, no son milagrosos: solo funcionan como apoyo si se mantiene constancia en la dieta y el ejercicio.
José Abellán, cardiólogo, ha explicado en un vídeo en TikTok qué debemos tener en cuenta si tomamos creatina, un suplemento muy popular entre quienes hacen ejercicio de forma regular y que también se encuentra de manera natural en nuestro organismo.
"Es uno de los suplementos más eficaces y seguros. Si entrenas duro, te puede ayudar a mejorar tu fuerza y tu explosividad", explica el cardiólogo José Abellán.
"Sin embargo, su consumo a veces se ha relacionado con palpitaciones, disnea o fatiga", añade. "¿Qué tal le sienta la creatina a tu corazón? Porque tu corazón, como músculo que es, también utiliza creatina para producir la energía que necesita para latir y mantenerte con vida".
"Pues bien, ningún estudio ha demostrado que la creatina aumente el riesgo de arritmias, infarto o insuficiencia cardíaca. De hecho, lejos de ser perjudicial, parece segura para el corazón. Incluso se está investigando si puede ser beneficiosa en pacientes con insuficiencia cardíaca o cuando se administran fármacos que podrían dañarlo, como ciertos tratamientos de quimioterapia", explica.
"De todos modos, siempre hay que aplicar el sentido común. Si notas palpitaciones u otros síntomas, simplemente deja de tomarla. Al fin y al cabo, los suplementos aportan muy poco comparado con todo lo demás", concluye.
