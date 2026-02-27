Así es Jorge Sanz: actor de cine, televisión y nuevo invitado de Pasapalabra

Una vez más, Pasapalabra convoca a cuatro famosos que participarán en los próximos programas. El formato de Antena 3 renueva su rotación de invitados con dos cantantes y dos actores.

Durante tres programas, las celebridades ayudarán a los concursantes principales durante las pruebas del programa. En esta ocasión, las caras conocidas que irán al concurso de Roberto Leal son Mario Vaquerizo, Alaska, Luisa Martín y Jorge Sanz.

Jorge Sanz (Madrid, 1969) fue escogido para interpretar el personaje de Tito en la serie 'Verano azul'. Sin embargo, sus padres le impidieron trabajar en la producción debido a la larga duración de la grabación.

Posteriormente, debutó a los nuevos años de edad en la película 'La miel' (1979), dirigida por Pedro Masó. Más tarde, Sanz apareció en 'Conan el Bárbaro' y fue protagonista de 'Crónica del alba: Valentina', bajo las órdenes de Antonio Betancor.

En su adolescencia, el actor participó en largometrajes como 'Mambrú se fue a la guerra', de Fernando Fernán Gómez, y 'El año de las luces', de Fernando Trueba. También ha grabado varios proyectos de Vicente Aranda como 'Si te dicen que caí', 'Amantes' y 'Libertarias', además de la serie 'Los jinetes del alba'.

Después de aparecer en 'Belle Époque', comenzó a hacer comedios como 'Los peores años de nuestra vida', de Emilio Martínez Lázaro, 'Cha-cha-chá', de Antonio del Real y 'Oviedo Express', de Gonzalo Suárez.

El intérprete madrileño fue nominado en seis ocasiones a los Premios Goya. Sanz consiguió la estatuilla por 'Si te dicen que caí', película que también le hizo ganar un 'Fotogramas de Plata'.

En 2010 fue protagonista de '¿Qué fue de Jorge Sanz?', una miniserie de seis capítulos creada por David Trueba. Recientemente, Sanz ha participado como concursante de 'El desafío', de Antena 3.