Jorge Roelas llega a Pasapalabra: repasamos su trayectoria en cine y televisión

Finalmente agosto se fué y nos ha llegado septiembre, el mes del fin de las vacaciones para muchos y el regreso al colegio de todos los niños de España. Son momentos complicados de pasar, más aún si agosto ha sido un mes de auténtico disfrute, pero toca volver a la normalidad.

Pero si hay un programa que ha estado al pie de cañón y que seguramente alegrará tu día de hoy, es Pasapalabra. El famoso programa hace unas horas ha revelado a quienes serán sus nuevos invitados y como era de esperar, no ha defraudado a nadie en absoluto.

El invitado en cuestión es Jorge Luis Roelas Bautista, nacido en Madrid un 8 de mayo de 1960, es un actor, dramaturgo, director y guionista español. Actor de formación inicialmente teatral, debuta en cine en 1982 de la mano de Manuel Gutiérrez Aragón con la taquillera 'Demonios en el jardín'.

En los años siguientes compagina cine y teatro, interpretando papeles secundarios en 'Oficio de muchachos' (1986), de Carlos Romero Marchent, 'Moros y cristianos' (1987), de Luis García Berlanga o 'Cómo ser mujer y no morir en el intento' (1991), de Ana Belén.

Sin embargo, la popularidad se la debe, sobre todo, a la televisión, medio en el que se prodigó especialmente en los años noventa. Tran intervenir en la serie 'Goya' (1985), formó parte del reparto de 'Vecinos' (1994) en 'Antena 3', '¡Ay Señor, Señor!' (1994-1995), con Andrés Pajares y sobre todo 'Médico de familia' (1995-1999).

Fue el personaje del celador 'Marcial González' que interpretó en esta serie durante cuatro años el que le consagró como uno de los rostros más populares de la televisión del momento. Tras la cancelación de la serie, Televisión española le ofrece uno de su primer papel protagonista en la serie 'El botones Sacarino' (2000-2001), en la que da vida al personaje del célebre cómic de Francisco Ibáñez.

Sin embargo, los resultados de audiencia no respaldaron el proyecto, y la comedia fue retirada de la parrilla pocas semanas después de su estreno. Posteriormente rueda las series 'Living Lavapíés' (2003) y 'Cafe Express' (que posteriormente, con otro reparto y en otra emisora se reestrenaría como 'Camera Café'), ambas en Telemadrid.

Tampoco ha descuidado su trayectoria teatral, destacando el montaje 'El método Grönholm' (2004), que le supuso una candidatura al Premio Ercilla. En 2010 salió en un capítulo de 'La que se avecina', como un albañil que fue a arreglar una gotera a Javi y Lola.

En 2012 se estrenó como autor dramático con la obra 'Verano', que interpretaron Ana Marzoa, Ruth Gabriel y Lidia Navarro. Ahora ya sabes que podrás verlo nuevamente, pero en el rosco más famoso de España.