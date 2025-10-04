Jorge Rey señala cuándo llegarán fuertes lluvias y borrascas en España según las cabañuelas

Después de varios días de lluvias torrenciales, la llegada de un anticiclón ha dejado los cielos más despejados. En este contexto, los termómetros marcan temperaturas más propias del final del verano que del otoño.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha compartido en su predicción que nos espera un fin de semana de "ambiente estable y cálido" en casi toda España, con "temperaturas propias de septiembre".

No obstante, la inestabilidad meteorológica podría llegar en los próximos días. El creador de contenido, Jorge Rey, famoso por predecir el tiempo con el método de las cabañuelas, ha señalado cuando podrían volver las tormentas y fuertes precipitaciones a la Península.

Aunque la mayor parte de España presenta un tiempo templado, algunas zonas del Cantábrico y el noroeste podrían experimentar precipitaciones. El frente atlántico "impondría una situación algo más fresca y húmeda", añade Rey.

Sin embargo, la próxima semana será cuando se empiece a notar más la inestabilidad: "Empezaremos a ver borrascas desde latitudes bajas llegando a España", explica Jorge Rey.

Por este motivo, se producirán "tormenta y precipitaciones sobre todo en las áreas del oeste". Ahora bien, a pesar de las borrascas, los termómetros no se moverán demasiado, puesto que dejará "temperaturas bastante templadas".

"La llegada de esa fuerte borrasca a Reino Unido descenderá algo los mercurios en áreas del norte, pero hablamos de un tiempo muy tranquilo y de temperaturas generalmente muy agradables", predice según las cabañuelas.

Finalmente, Jorge Rey termina anunciando que la próxima semana: "Las precipitaciones llegarán a zonas más del sur de España, del oeste, gracias a El Niño. Tenemos ahora mismo una especie de calentamiento, lo cual es signo de que tendríamos efectivamente esa tendencia de lluvias, lo cual los modelos ya confirman".