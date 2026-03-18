Jorge Rey y Roberto Brasero coinciden: El invierno aún no ha dicho su última palabra

El tiempo no dará tregua en los próximos días. Según los expertos, el invierno se resiste a marcharse y la inestabilidad dominará hasta finales de marzo.

La primera señal llega desde Canarias, donde comenzará a formarse la borrasca Therese, responsable de un nuevo episodio de lluvias abundantes.

Roberto Brasero, presentador de Antena 3, confirma que “hemos comenzado la última semana del invierno” y que las precipitaciones regresarán de la mano de este frente atlántico. Las primeras lluvias llegarán acompañadas de calima y vientos intensos de Levante en el Estrecho y zonas de Cádiz.

Aunque el panorama pueda parecer invernal, las temperaturas no sufrirán un desplome significativo. En ciudades como Bilbao se alcanzarán los 17 grados, y la primera mitad de la semana se mantendrá relativamente estable en la Península.

La borrasca Therese marcará el inicio de la primavera

A partir del miércoles, el escenario cambia. La humedad mediterránea podría dejar lluvias el jueves, mientras que el viernes se esperan precipitaciones en el sur, especialmente en Sevilla.

Brasero advierte que el fin de semana estará marcado por lluvias intensas e incluso granizo en Canarias.

Este episodio será clave para anticipar el tiempo de Semana Santa, que apunta a ser más lluvioso y fresco de lo habitual.

La humedad mediterránea podría dejar lluvias el jueves, mientras que el viernes se esperan precipitaciones en el sur / SPORT.es

Las cabañuelas de Jorge Rey apuntan en la misma dirección

Jorge Rey, conocido por su método tradicional de las cabañuelas, ya había adelantado este cambio.

Según su predicción, una zona de bajas presiones sobre las Azores ya ha comenzado a influir en España desde el lunes 16, con vientos del sur y temperaturas que podrían alcanzar los 20 grados en zonas como León antes de descender.

El joven meteorólogo coincide con Brasero en que el tiempo se mantendrá estable hasta el miércoles, momento en el que una borrasca situada al oeste de España traerá lluvias a Extremadura y Andalucía.

Los modelos apuntan a acumulaciones importantes en Canarias y un aumento progresivo de la inestabilidad.

Un final de marzo más frío y con riesgo de heladas

Rey advierte que, hacia el día 25, las borrascas vendrán acompañadas de aire más frío, lo que podría provocar nuevas heladas y máximas bajas en amplias zonas del país.

Todo indica que los primeros días de Semana Santa serán húmedos y frescos, y que no será hasta después de las vacaciones cuando la primavera se estabilice.