Xavi Víctor FontHorario MotoGPClasificación MotoGPNoah FernándezMárquez-AcostaDirecto MotoGPBarcelona - Villarreal horarioAlineaciones probables Barcelona - VillarrealCuadro Champions octavosSorteo ChampionsRival Barcelona ChampionsRival Madrid ChampionsRival Atlético ChampionsCuadro octavos Europa LeagueCuadro octavos Conference LeagueHorarios octavos ChampionsFinal Champions 2026Asencio lesiónCarvajalTopuriaOmloop NieuwsbladFrenkie de Jong lesiónAlcaraz SinnerCampeonato España AtletismoDiego Costa SimeoneHorario Movistar KOIEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaMaldiniElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Camp NouPedrerolJuegos gratis PS Plus marzo
Jorge Rey revela la noticia menos esperada para la Semana Santa: "Vuelven las lluvias y el frío polar"

El joven meteorólogo anuncia el clima que se espera el mes de marzo, marcado por una nueva borrasca que traerá precipitaciones y más adelante, ambiente fresco

Jorge Rey se adelanta y anuncia qué esperar meteorológicamente en Semana Santa.

Pol Langa

Las lluvias y el viento han marcado lo que llevamos de 2026 y la llegada del anticiclón que se ha vivido en la mayor parte del país durante los últimos días han hecho sonreír a los amantes del sol y la calma meteorológica, que ya estaban deseosos de poder disfrutar del clima durante algún que otro día seguido.

Sin embargo, el invierno que se está viviendo en España ha vuelto a quedar por debajo de los valores térmicos históricos y la AEMET apunta a que estamos firmando el tercer año consecutivo sin ningún récord por bajas temperaturas, demostrando el efecto del cambio climático.

Ahora, con menos de un mes para la llegada de la primavera, sin embargo, podría dejar el último coletazo en cuanto al ambiente fresco se refiere, durante el mes de marzo.

Así lo apunta el joven meteorólogo Jorge Rey, famoso por haber acertado en su predicción en fenómenos que han afectado al país en los últimos tiempos, como la borrasca Filomena, entre muchas otras. El burgalés cuenta con una familia importante de seguidores en las redes sociales y publica su parte del tiempo en base al método tradicional de las cabañuelas que le permiten visualizar el clima estacionario a varios meses vista.

Ahora apunta a que el mes de marzo será más parecido a lo vivido entre el inicio de año y la mitad de febrero, que lo que se ha podido constatar en la última semana: "Habrá una importante borrasca", confirma en sus últimas previsiones. Según el modelo observado, señala que aunque podríamos empezar con calma en las temperaturas, llegará una nueva borrasca que permitirá el regreso del frío, con nevadas en zonas del norte.

Jorge Rey alerta de la llevada de nuevos frentes cargados de lluvias y aire frío.

Con su previsión sobre la mesa, se puede esperar un inicio de mes con los termómetros indicando valores inusualmente altos para el momento del año gracias a una dorsal con aire cálido que dará un adelanto de lo que nos espera para los meses de abril o mayo.

No obstante, a partir de la tercera semana, pasado el ecuador del mes, un nuevo fenómeno de cambio de tiempo empezará a entrar a la península por Portugal y que dejaría lluvias abundantes en puntos concretos de la geografía, aunque conllevaría un empeoramiento del clima a nivel general en todo el país.

Temporal de lluvia y viento - arboles caidos y cubierta del tejado del conservatorio de música levantada

Sería ya de cara a finales del mes cuando este temporal nos abandonaría para adentrarse en Europa, ejerciendo presión atmosférica sobre los climas más frescos y trayendo a España una bocanada de aire frío de origen polar que provocará que tengamos que volver a coger los abrigos del armario.

Esto puede afectar a las previsiones de la Semana Santa de tanta gente que espera como el santo advenimiento la llegada del primer tramo vacacional después de tres meses ininterrumpidos tras la Navidad. De momento, pese a ello, parece que el tiempo volverá a recrudecerse. Veremos el avance de las predicciones.

