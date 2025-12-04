Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TIEMPO

Jorge Rey predice el tiempo que hará en España durante el puente de diciembre

El burgalés ha anunciado cambios en el tiempo

La predicción de Jorge Rey para este fin de semana

La predicción de Jorge Rey para este fin de semana / YOUTUBE

Emma Ferrara

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con solo 19 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMETRoberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que utiliza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo". 

El joven ha comentado que en estos próximos días, a pesar de la llegada de algún frente más que dejará lluvias, se espera la estabilización de un anticiclón sobre España, causando un ascenso de las temperaturas y mucho más sol.

Jorge Rey ha señalado que eso ocurrirá sobre todo "de cara al fin de semana, cuando el anticiclón se impondrá y las temperaturas llegarán incluso a los 20 grados en diferentes puntos del país". Sin embargo, el burgalés advierte que, antes de esa mejoría, todavía se esperan avisos por viento, oleaje y algunas nevadas en ciudades como Ávila o Segovia.

En cuanto a las lluvias, el jueves se restringirán a puntos de la mitad norte peninsular, incluso también a las Baleares. De cara al viernes, Rey ha detallado que "hablamos de precipitaciones especialmente en puntos del Cantábrico, en áreas de Galicia", un patrón que tenderá a debilitarse durante el sábado, ya que se esperan pocas lluvias.

El domingo, según su previsión, las lluvias prácticamente desaparecerán de la mayor parte de la península debido a la consolidación del anticiclón. En Canarias también se esperan precipitaciones, pero "pocas y sobre todo en las islas de mayor relieve, pero ya ven, muy poca cosa", asegura el joven.

Rey ha recordado que ya había adelantado que "principios de diciembre nos traería un anticiclón", una previsión que se confirma con la entrada del mismo este fin de semana. "Eso causa dos cosas: que se suavicen las temperaturas después de días tan fríos, con nevadas en muchas ciudades de España, y por otra parte, buen tiempo", ha explicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Shakira revela la cualidad que sus hijos han heredado de Gerard Piqué: 'Hay que decirlo
  2. Roberto Brasero pone en alerta a España: se activa la alerta naranja en estas ciudades
  3. Josep María Mainat, irreconocible a sus 79 años tras someterse a un tratamiento de 200.000 euros para rejuvenecer
  4. Un español que vive en Alemania va al médico y se queda sin palabras tras la decisión de la doctora
  5. Javier Bernal, entrenador personal, desvela cómo marcar abdomen: 'Tu barriga no se va a quitar haciendo cardio
  6. Schweinsteiger y Ana Ivanovic, divorciados: estas son las causas de la ruptura
  7. Pere Navarro, director general de Tráfico, lanza un aviso a los conductores sobre la baliza V16: 'No nos equivoquemos
  8. Boris Becker se sincera sobre el infierno que vivió: de ganar Wimbledon a sobrevivir en una de las cárceles más peligrosas del Reino Unido

El mapa salarial de los docentes en España: hasta 800 euros de diferencia por el mismo trabajo

El mapa salarial de los docentes en España: hasta 800 euros de diferencia por el mismo trabajo

Cuidado con usar Bizum: así es la nueva medida que Hacienda tomará en 2026

Cuidado con usar Bizum: así es la nueva medida que Hacienda tomará en 2026

Si vives en estas comunidades autónomas, estás de suerte: se confirma puente en diciembre para estas zonas de España

Si vives en estas comunidades autónomas, estás de suerte: se confirma puente en diciembre para estas zonas de España

“El espíritu deportivo inspira la resiliencia de quienes viven con enfermedades raras”

Si tienes entre 23 y 65 años, puedes pedir esta ayuda de hasta 1.595 euros al mes

Si tienes entre 23 y 65 años, puedes pedir esta ayuda de hasta 1.595 euros al mes

La gripe tensiona las Urgencias de hospitales: camas en los pasillos y esperas de 3 días para ingresar en planta

La gripe tensiona las Urgencias de hospitales: camas en los pasillos y esperas de 3 días para ingresar en planta

El Govern sostiene que "la mayoría" de los 50 jabalíes muertos en Collserola son negativos en peste porcina

El Govern sostiene que "la mayoría" de los 50 jabalíes muertos en Collserola son negativos en peste porcina

Jorge Rey predice el tiempo que hará en España durante el puente de diciembre

Jorge Rey predice el tiempo que hará en España durante el puente de diciembre