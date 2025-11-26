Jorge Rey pone en alerta a media España por su previsión del tiempo en Navidad y Fin de Año: "La Lotería igual se te congela un poco"

A falta de menos de un mes para la llegada del invierno, la estación otoñal está dejando un frío fuera de lo común para estas fechas en muchas partes del país. Sin embargo, esto puede quedarse corto con lo que se espera de cara a las Fiestas.

Así lo indica el joven meteorólogo, Jorge Rey, que elabora su previsión a partir del método tradicional de las cabañuelas y que se ha convertido en un referente en su terreno gracias a su exposición en las redes sociales.

Concretamente, el joven anunció el tiempo que se espera que reine en España para los próximos meses, algo a tener en cuenta dado el nivel de acierto que ha tenido en las últimas semanas respecto a los cambios vividos.

Jorge Rey, joven meteorólogo burgalés. / YouTube

"De cara al 26 y 27 de noviembre esperamos un cambio fuerte en cuanto al frío y el invierno", ponía acento el burgalés, debido a "vientos de norte". Esto, combinado con la llegada de nuevas precipitaciones, podrían dejar "nevadas, no solo fuertes en áreas de alta montaña, sino los primeros copos en cotas medias, incluso con posibilidad de que cuaje".

¿Qué tiempo hará en Navidad y Fin de Año?

A partir de la entrada del mes de diciembre, Jorge Rey apunta que "mejorará el ambiente en la primera quincena" debido a un anticiclón que también conllevará "temperaturas máximas agradables".

No hay que bajar la guardia porque a partir del "llega la Navidad y cambia completamente el tema". Para estas fechas tan señaladas, e incluso unos días antes, "esperamos vientos continentales, de Sbieria" que incentivarán la llegada de nieve en "cotas bastante bajas" y "posibilidad de lluvias en áreas del norte".

Caballos en la nieve en la cordillera Cantábrica / Efe

Como todavía faltan muchos días, no ha confirmado al 100% que ocurran, pero sí que tiene bastante más claro que el frío se quedará anclado en la península: "Esto afectaría al mismo día de Navidad y la Lotería igual se te congela un poco", bromea.

"De cara al 26 y 27 continuará ese ambiente fresco con débiles lluvias que aparecerán en el área del Mediterráneo", así que puede ser que el paraguas sea el complemento para las fechas navideñas en esta zona.

Ya para Fin de Año, "esperamos temperaturas algo mejores y humedad en el levante". No obstante, lo más destacable será "el roce de borrascas en áreas del norte, que además dejarían bastante viento", una situación que no se alargaría muchos días: "Para Reyes esperamos un tiempo bastante agradable con un anticiclón muy estanco, con la típica dorsal africana".

Finalmente, a para la segunda quincena del mes de enero, la situación volvería a tornarse fría y podría verse nevar en cotas medias e incluso bajas.